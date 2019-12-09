Самарцев приглашают на Полковой праздник 189 пехотного Измаильского полка
9 декабря 2019 10:35
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Мероприятие посвящено 145-й годовщине со дня основания 189 пехотного Измаильского полка, который стоял в Самаре до начала Первой Мировой Войны (1914-1918гг.).
14 декабря 2019 года – ДК «Чайка» (ул. Сергея Лазо, 21, Красная Глинка)
Начало в 12 часов 00 минут, возрастных ограничений нет.
Будут организованы интерактивные площадки:
Танцевально-игровая площадка с демонстрацией исторических бальных танцев начала XX века, а также традиционными русскими бытовыми танцами. Проведение различных игр, посвященных празднику зимнего солнцестояния. Принять участие в танцевально-игровой части сможет каждый желающий;
Фотозона, где каждый сможет примерить на себя форму солдата Русской Императорской армии или одежду крестьянина;
Выставка оригинальных документов, фотографий и вооружения 189 пехотного Измаильского полка;
Лекционная площадка расскажет об истории 189 пехотного Измаильского полка, показом частной коллекции подлинных вещей и фотоматериалов.
Уникальность праздника состоит в интеграции военно-исторической реконструкции и танцевальных традиций дореволюционной России, а также этнокультурных традиций различных народов, проживающих на территории Губернии. Подобный проект на территории Самарской области проводится впервые и не имеет аналогов.
Дополнительно сообщаем, что ранее, в августе 2019 года на острове Проран был реализован первый пилотный проект – фестиваль "Самарские Манёвры", посвящённый вкладу самарцев в победу Русской Армии в годы Первой Мировой Войны (1914-1918). Проект получил многочисленные положительные отзывы и был отмечен лично Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым.
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