Самарская область примет на летний отдых детей из пострадавших районов Иркутской области

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В среду, 3 июля, Губернатор Самарской областив ходе форума «Производительность 360» в Нижнем Новгороде сообщил о том, что 100 детей из пострадавших районов Иркутской области приедут на летний отдых в наш регион.Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня, когда в регионе начались дожди. В пик паводка максимальный уровень реки Ия в городе Тулун поднимался до отметки 14 метров (при критической отметке 700 см), реки Ока в селе Ухтуй – на 10 метров, реки Уда в Нижнеудинске – на 2,5-3 метра, реки Белая в поселке Мишелевка – на 2,5 метра. В результате наводнения была частично разрушена автомобильная инфраструктура. В зону подтопления попали десятки населенных пунктов. Подтоплено более 6700 жилых домов.Из зон подтопления эвакуировали почти 2600 человек. По данным на 2 июля, погибло 18 человек, судьба еще 17 – неизвестна.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров связался с полномочным представителем Президентом РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло и коллегами из Иркутской области и предложил им помощь нашего региона. В Правительстве Иркутской области попросили помочь организовать летнюю оздоровительную кампанию для детей из пострадавших районов, сообщает пресс-служба облправительства.«Президент России Владимир Владимирович Путин лично принял участие в оказании им помощи и ликвидации последствий наводнения. Со стороны федеральной власти Иркутскому региону сегодня оказывается всемерная помощь. Поэтому единственное, что коллеги попросили – вывезти детей из пострадавших районов. Чтобы за время их отдыха и оздоровления на территории Самарской области были отстроены дома, приведены в порядок города и поселки – чтобы детки вернулись в нормальные бытовые условия. Мы отправляем телеграмму с готовностью разместить детей из Иркутской области на территории Самарского региона для организации летней оздоровительной кампании», – сказал Дмитрий Азаров.