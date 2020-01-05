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Новости /  Общество /  Социум  

Рождественские гуляния пройдут 7 января в Самаре на площади Куйбышева

5 января 2020 11:46
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Рождественские гуляния пройдут 7 января в Самаре на площади Куйбышева
В ночь на Рождество (с 6 на 7 января 2020 года) будет усилена работа общественного транспорта.

К великому, светлому празднику Рождества Христова в Самаре традиционно будут организованы народные гуляния на площади им. В.В. Куйбышева.
Гостей ждут выступления творческих коллективов, рождественская ярмарка, спортивные состязания и хороводы.
7 января в 14 часов начнется праздничная программа на главной сцене на площади - выступления театра народной песни "Добро", популярного дуэта "Кирилл да Марья", ансамбля казаков, детских творческих коллективов.
Также будет зачитано рождественское поздравление Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия.

Праздничный концерт организован Администрацией г. Самары при участии Самарской Епархии и Детского епархиального образовательного центра.
На площади также работают два катка, пункты проката и теплые раздевалки. Можно бесплатно покататься с деревянной горки и посетить Усадьбу самарского Деда Мороза. Со стороны улицы Красноармейской на площади организован спортивный городок, где ежедневно проходят спортивные состязания, сообщает горадминистрация.
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В ночь на Рождество (с 6 на 7 января 2020 года) будет усилена работа общественного транспорта.
По окончании праздничных богослужений в 2:00 – 2:30 горожан будут ждать автобусы около пяти храмов: Покровский кафедральный собор, Храм во имя Петра и Павла, Храм в честь св. вмч. Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевский и Софийский соборы.

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Комментарии


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