Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
3 июня 2019 11:25
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Выходным днем станет среда, 12 июня. При этом во вторник россияне смогут уйти с работы на час раньше.
Так, всего в июне россияне будут работать 19 дней, а отдыхать — 11, отмечает «Российская газета».
Следующая короткая рабочая неделя в 2019 году ждет россиян в ноябре. Длинные выходные придутся на День народного единства — со 2 по 4 ноября.
Фото pixabay.com
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