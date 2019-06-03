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Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

3 июня 2019 11:25
117
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Она ждет россиян из-за празднования Дня России.

Выходным днем станет среда, 12 июня. При этом во вторник россияне смогут уйти с работы на час раньше.

Так, всего в июне россияне будут работать 19 дней, а отдыхать — 11, отмечает «Российская газета».

Следующая короткая рабочая неделя в 2019 году ждет россиян в ноябре. Длинные выходные придутся на День народного единства — со 2 по 4 ноября.


Фото pixabay.com

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