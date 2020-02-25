Разведчики из Сибири и Поволжья состязались в прыжках с парашютом под Самарой

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Лучшие разведывательные группы и отряды специального назначения из Сибири и Поволжья состязались на аэродроме под Самарой в прыжках с парашютом.В соревнованиях на кубок Центрального военного округа приняли участие 5 команд в составе 50 военнослужащих. Прыжки совершались с вертолёта Ми-8 на парашютах Д-10. Участникам нужно было совершить прыжки с 800 метров на ограниченный участок местности.По итогам соревнований лучшей была признана команда принимающей стороны - соединения специального назначения из Самарской области, сообщает пресс-служба ЦВО.