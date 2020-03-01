Полицейские и дети в Самарской области угощали водителей блинами

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Около одной из кинельских школ юные инспекторы дорожного движения совместно с сотрудниками полиции провели праздничное профилактическое мероприятие приуроченное к празднованию "Широкой Масленицы".Дорожные полицейские напомнили автомобилистам, что игнорирование ремней безопасности и детских удерживающих устройств – это большой риск. Данные средства необходимы для обеспечения безопасности пассажиров автомобиля, ведь они значительно уменьшают риск травматизма. Дети и подростки – самые уязвимые участники дорожного движения. Ребенок в салоне транспортного средства целиком и полностью зависит от взрослого, сидящего за рулем. Близкие люди, пренебрегающие элементарными мерами безопасности не только для себя, но и для ребенка, могут стать виновниками трагедий.Вместе с сотрудниками полиции школьники призывали взрослых соблюдать ПДД, быть уважительными и внимательными по отношению к другим участникам дорожного движения, всегда соблюдать скоростной режим, особенно на подъездах к пешеходным переходам и не забывать быть особенно осторожными, когда в машине находится ребенок. Каждому участнику акции юные помощники Госавтоинспекции вручили информационные буклеты с информацией о пользе и необходимости детских удерживающих устройств.В завершении беседы каджого добросовестного водителя угощали блинами.Автомобилисты с удовольствием приняли участие в мероприятии, собщает облМВД.