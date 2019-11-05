Первый концерт фестиваля для первокурсников «Самарский студенческий дебют» пройдет в Самаре

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7 ноября в 18:00 в Культурно-спортивном центре Самарского ГАУ (п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 7Б) состоится концерт студентов-первокурсников Самарского государственного аграрного университета в рамках Областного фестиваля студенческого самодеятельного творчества студентов 1 курса «Самарский студенческий дебют». Фестиваль в этом году проводится впервые и участие в нем примут 10 крупнейших вузов области.«Самарский студенческий дебют» - первый проект для нашего региона, ориентированный на развитие самодеятельного творчества студентов-первокурсников. Это позволит подготовить ребят к активному участию в творческих мероприятиях и фестивалях и поднять уровень профессионализма, артистизма и организаторских навыков студентов.Открывают череду концертов Фестиваля – студенты Самарского государственного аграрного университета. Организаторы не задавали тематику концертов, предоставив студентам право выбора. Сюжетную линию концерта Самарского ГАУ студенты держат в секрете, но обещают, что он станет настоящим праздником, на котором студенты-первокурсники станут частью большой творческой семьи. В концерте примут участие лучшие творческие номера с 5 прошедших факультетских дебютов университета.Участниками фестиваля станут студенты первых курсов вузов, очной, заочной, очно-заочной формы обучения из 10 вузов области. Также выступить смогут и студенты старших курсов, чтобы поддержать начинающих артистов.Оценивать таланты первокурсников будет профессиональное жюри по 6 конкурсным направлениям Фестиваля: видео, музыкальное направление, оригинальный жанр, режиссура, танцевальное и театральное направление. В каждом направлении будут выявлены лучшие студенческие номера, которые будут отмечены лауреатствами разной степени на Гала-концерте фестиваля, который состоится в конце ноября в МТЛ «Арене».Областной фестиваль студенческого самодеятельного творчества студентов 1 курса «Самарский студенческий дебют» проводится при поддержке Департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи в рамках реализации проекта Самарского государственного социально-педагогического университета. Организатором фестиваля выступает Самарский Дом молодежи.