Молодежная интеллектуальная игра «Гражданин» пройдет в Самарской области

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12 декабря в 16:00 в День Конституции Российской Федерации Молодежная избирательная комиссия Самарской области совместно с общественным молодежным парламентом при Самарской Губернской Думе проведет Молодежную интеллектуальную игру «Гражданин». Встреча пройдет в молодежном лофте «Strelka Hall» (ул. Вилоновская, 30).Молодежная интеллектуальная игра «Гражданин» - игра по станциям, направленная на более детальное изучение основных положений Конституции Российской Федерации, а также избирательного законодательства. В течение полутора часов участники мероприятия в игровой форме ознакомятся с основным законом нашей страны, а по завершению получат соответствующие сертификаты и памятные подарки от Избирательной комиссии Самарской области.Организаторы встречи - Молодежная избирательная комиссия Самарской области совместно с общественным молодежным парламентом при Самарской Губернской Думе, при поддержке Избирательной комиссии Самарской области и департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.