Межрегиональный форум по проблемам подготовки и обеспечения трудоустройства и занятости людей с инвалидностью пройдет в Самаре

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4 декабря в 10-00 состоится Межрегиональный Форум по проблемам подготовки и обеспечения трудоустройства и занятости людей с инвалидностью в рамках исполнения поручения Губернатора Самарской области в МБУ г.о. Самара "Самарский бизнес-инкубатор" по адресу г. Самара, ул. Главная, д.3.Цели форума:1) Создание площадки для:* обмена мнениями и выработки единства и согласованности подходов специалистов разных ведомств, организаций в решении проблемы трудоустройства людей с инвалидностью* демонстрации возможностей людей с инвалидностью, снятия ценностных барьеров и предубеждений* демонстрация региональных ресурсов для решения заявленной проблемы2) Разработка дорожной карты по созданию системы подготовки и сопровождения адаптации людей с инвалидностью на региональном рынке труда «школа – семья – система дополнительного образования – система профессионального образования – помогающие службы – трудовой коллектив», обеспечивающей, в том числе, достижение целевых показателей Национальных проектов России 2019—2024Выработка предложений к дорожной карте пройдёт на форсайт – сессиях по 5 тематическим трекам:* Общее и дополнительное образование* Профессиональное образование* Семейное воспитание, вовлечение семьи в процесс определения траектории трудовой адаптации* Клуб работодателей* Трудоустройство соискателей с инвалидностью через призму социальной модели инвалидности: что мы хотим и почему это нам интересно?Форум проводится в формате НЕконференции: на нём не будет заслушивания докладов и рапортов – важно определить средства решения реальных проблем на каждом этапе.