Краеведческий музей Сызрани готовит экспозицию к 90-летию Сызранской ГЭС
27 августа 2019 10:53
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В 2019 году Сызрань отмечает памятную дату – 90 лет со дня официального пуска Сызранской ГЭС. Сооружение этой маленькой по нынешним масштабам ГЭС, первой в Поволжье, стало памятной вехой в истории электрификации страны и послужило хорошей школой для строительства будущих электрических гигантов на Волге.
По случаю юбилея Краеведческий музей городского округа Сызрань начал подготовку экспозиции, посвященной строительству и работе этого уникального энергообъекта. Руководство Самарской сетевой компании, которая в настоящее время обслуживает Сызранскую ГЭС, выразило готовность содействия в создании выставки.
Для того чтобы почерпнуть новые идеи для экспозиции, сотрудники музея побывали на станции с экскурсией. Ее вели ветеран энергетики Михаил Алексеевич Шустров и начальник Сызранской ГЭС Валентин Александрович Веселов. Они рассказали, что все оборудование Сызранской ГЭС находится в работе с 1929 года и за 90 лет бережной эксплуатации сохранило первозданный вид. Это уникальный случай, так как на территории России не осталось ни одной подобной ГЭС.
Краеведческий музей городского округа Сызрань планирует открыть экспозицию, посвященную 90-летию Сызранской ГЭС, во второй половине ноября. Она будет представлена не только в экскурсионном, но и интерактивном формате.
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Комментарии
Социум
27 августа 2019 11:01
С начала 2019 года достигнуто снижение случаев травмирования граждан на 28%. Социум
25
27 августа 2019 10:53
Экспозицию откроют во второй половине ноября. Социум
31
27 августа 2019 10:17
Она отличилась в компетенции «Малярные и декоративные работы». Социум
72
Здравоохранение
27 августа 2019 09:14
Оно может вызвать проблемы с органами слуха. Здравоохранение
111
26 августа 2019 23:01
Родители приняли решение отказаться от перевозки дочери в Петербург, пока состояние ребенка не улучшится. Здравоохранение
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26 августа 2019 22:38
Например, это может повысить внутричерепное давление, что особенно опасно для пожилых. Здравоохранение
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