Краеведческий музей Сызрани готовит экспозицию к 90-летию Сызранской ГЭС

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В 2019 году Сызрань отмечает памятную дату – 90 лет со дня официального пуска Сызранской ГЭС. Сооружение этой маленькой по нынешним масштабам ГЭС, первой в Поволжье, стало памятной вехой в истории электрификации страны и послужило хорошей школой для строительства будущих электрических гигантов на Волге.По случаю юбилея Краеведческий музей городского округа Сызрань начал подготовку экспозиции, посвященной строительству и работе этого уникального энергообъекта. Руководство Самарской сетевой компании, которая в настоящее время обслуживает Сызранскую ГЭС, выразило готовность содействия в создании выставки.Для того чтобы почерпнуть новые идеи для экспозиции, сотрудники музея побывали на станции с экскурсией. Ее вели ветеран энергетики Михаил Алексеевич Шустров и начальник Сызранской ГЭС Валентин Александрович Веселов. Они рассказали, что все оборудование Сызранской ГЭС находится в работе с 1929 года и за 90 лет бережной эксплуатации сохранило первозданный вид. Это уникальный случай, так как на территории России не осталось ни одной подобной ГЭС.Краеведческий музей городского округа Сызрань планирует открыть экспозицию, посвященную 90-летию Сызранской ГЭС, во второй половине ноября. Она будет представлена не только в экскурсионном, но и интерактивном формате.