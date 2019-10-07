Дни открытых консультаций пройдут в Кадастровой палате Самарской области
7 октября 2019 12:28
129
Кадастровая палата Самарской области в рамках Всероссийских дней консультаций ответит на вопросы жителей региона по вопросам, связанным с куплей-продажей жилья. В нашем регионе специалисты будут принимать граждан в консультационных окнах в центральном офисе в Самаре, по адресу: ул. Ленинская, дом 25 а.
Дни открытых дверей буду проходить с 10 до 12 часов в течение трёх дней: 8 - 9 октября и 11 октября 2019 г.
Эксперты ответят на вопросы граждан о проведении различных сделок с недвижимостью, необходимых документах для регистрации жилья, а также способах проверить собственность перед покупкой.
Осенью рынок недвижимости традиционно оживает после летнего застоя. Однако процедура выбора и покупки жилья несет в себе различные риски.
Как не стать жертвой мошенников?
Как правильно выбрать квартиру?
Как проверить понравившийся объект на обременения?
На эти и другие вопросы ответят специалисты Кадастровой палаты по Самарской области в ходе дней открытых дверей.
Как отметил глава Федеральной Кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, проведение Всероссийской недели правовой помощи позволит гражданам разобраться в нововведениях, касающихся недвижимости, а также способах обезопасить себя при проведении сделок.
Так, летом 2019 года вступили в силу сразу несколько законов, вносящих изменения в привычные схемы проведения сделок с недвижимостью. С 31 июля больше не требуется нотариальное удостоверение купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей, если соответствующий договор подписан всеми долевыми собственниками недвижимости. А в августе заработал закон, регулирующий порядок применения усиленной квалифицированной электронной подписи при проведении сделок с недвижимостью. Изменения законодательства, регулирующего сферу недвижимости, появляются довольно часто – государство оперативно реагирует на изменения различных практик в отрасли, которые могут затрагивать интересы граждан. Для того чтобы разобраться во всем, понять, как применяется закон к конкретной ситуации, нужна консультация квалифицированных специалистов.
Кроме личного приёма специалистов у граждан будет возможность узнать подробнее об электронных сервисах, процедуре получения и использования усиленной квалифицированной электронной подписи. Обратиться с такими вопросами можно будет на «горячую» телефонную линию в Самаре по номеру 8(846) 277-74-74 с 9 по 11 октября, с 10:00 до 12:00 часов ежедневно.
Как отмечает директор Кадастровой палаты по Самарской области Андрей Жуков, регулярная информационная работа и консультирование способствуют росту правовой грамотности населения.
«Проведение консультаций при совершении сделок с недвижимостью позволяет снизить количество решений о приостановлении или отказе в постановке объектов недвижимости на кадастровый учет, ликвидировать риски неправильной трактовки законодательства и обезопасить граждан от проведения непрозрачных сделок», - подчеркнул Андрей Жуков.
Узнать даты, места и номера телефонов в период проведения Всероссийской горячей линии можно на сайте www.kadastr.ru в разделе Самарской области, а также на официальных страницах Кадастровой палаты по Самарской области в социальных сетях.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
7 октября 2019 16:40
Он будет подразумевать такие средства передвижения, как гироскутеры, моноколеса, электросамокаты, скейты, обычные самокаты и др. Социум
9
7 октября 2019 15:07
Вклад Евгения Викторовича в укрепление законодательной базы России, упрочение верховенства закона и развитие экономики страны вызывает глубокое уважение и... Социум
98
7 октября 2019 14:27
Гости и жители Самары смогли продегустировать лучшие восточные блюда: пловы, шашлык, пахлаву, барашка на вертеле и многое другое. Социум
101
Здравоохранение
7 октября 2019 12:45
Запрет вейпов в России пока не планируется. Здравоохранение
104
6 октября 2019 13:51
9 октября более 300 медицинских и немедицинских специалистов, представителей НКО, СМИ, органов государственной власти 14 субъектов Приволжского федерального... Здравоохранение
341
6 октября 2019 10:51
В общественном транспорте, по совету экспертов, лучше использовать маску. Здравоохранение
396
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14501
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14440
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14460
Туризм
5 октября 2019 10:46
Об этом заявил глава МИД республики Давид Залкалиани. Туризм
456
4 октября 2019 16:56
Участие в форуме бесплатное. Туризм
431
4 октября 2019 15:37
На пленарном заседании «Перспективы развития медицинского туризма в России» обсуждали развитие в регионе медицинского кластера. Туризм
415
Образование
7 октября 2019 13:57
В этом году озвученная тематика: "Сильная экономика - процветающая Россия". Образование
112
7 октября 2019 11:48
Принять участие в ней может любой желающий. Образование
129
5 октября 2019 11:37
На фестивале было представлено 12 интерактивных площадок. Образование
580
Культура
7 октября 2019 13:48
Труппа взяла несколько наград. Культура
92
5 октября 2019 22:40
6 октября на сцене Самарской государственной филармонии пройдёт концерт с участием солистов ведущих театров страны Культура
561
5 октября 2019 12:29
Композитор в годы Великой Отечественной войны жил в эвакуации в нашем городе. Культура
381
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15191
Мода
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
100
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
183
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
173
Видео
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
400
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
338
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
528
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
538
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
723
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
546
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
799
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1320
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
935
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1184
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1368
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
818
Мероприятия