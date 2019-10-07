Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 7 октября, 16:59
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/10:
USD 65.03
-0.1
EUR 71.35
0.05
Новости /  Общество /  Социум  

Дни открытых консультаций пройдут в Кадастровой палате Самарской области

7 октября 2019 12:28
129
Дни открытых консультаций пройдут в Кадастровой палате Самарской области
Они будут посвящены вопросам купли-продажи жилья.

Кадастровая палата Самарской области в рамках Всероссийских дней консультаций ответит на вопросы жителей региона по вопросам, связанным с куплей-продажей жилья. В нашем регионе специалисты будут принимать граждан в консультационных окнах в центральном офисе в Самаре, по адресу: ул. Ленинская, дом 25 а.
Дни открытых дверей буду проходить с 10 до 12 часов в течение трёх дней: 8 - 9 октября и 11 октября 2019 г.
Эксперты ответят на вопросы граждан о проведении различных сделок с недвижимостью, необходимых документах для регистрации жилья, а также способах проверить собственность перед покупкой.
Осенью рынок недвижимости традиционно оживает после летнего застоя. Однако процедура выбора и покупки жилья несет в себе различные риски.
Как не стать жертвой мошенников?
Как правильно выбрать квартиру?
Как проверить понравившийся объект на обременения?
На эти и другие вопросы ответят специалисты Кадастровой палаты по Самарской области в ходе дней открытых дверей.

Как отметил глава Федеральной Кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, проведение Всероссийской недели правовой помощи позволит гражданам разобраться в нововведениях, касающихся недвижимости, а также способах обезопасить себя при проведении сделок.
Так, летом 2019 года вступили в силу сразу несколько законов, вносящих изменения в привычные схемы проведения сделок с недвижимостью. С 31 июля больше не требуется нотариальное удостоверение купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей, если соответствующий договор подписан всеми долевыми собственниками недвижимости. А в августе заработал закон, регулирующий порядок применения усиленной квалифицированной электронной подписи при проведении сделок с недвижимостью. Изменения законодательства, регулирующего сферу недвижимости, появляются довольно часто – государство оперативно реагирует на изменения различных практик в отрасли, которые могут затрагивать интересы граждан. Для того чтобы разобраться во всем, понять, как применяется закон к конкретной ситуации, нужна консультация квалифицированных специалистов.

Кроме личного приёма специалистов у граждан будет возможность узнать подробнее об электронных сервисах, процедуре получения и использования усиленной квалифицированной электронной подписи. Обратиться с такими вопросами можно будет на «горячую» телефонную линию в Самаре по номеру 8(846) 277-74-74 с 9 по 11 октября, с 10:00 до 12:00 часов ежедневно.
Как отмечает директор Кадастровой палаты по Самарской области Андрей Жуков, регулярная информационная работа и консультирование способствуют росту правовой грамотности населения.
«Проведение консультаций при совершении сделок с недвижимостью позволяет снизить количество решений о приостановлении или отказе в постановке объектов недвижимости на кадастровый учет, ликвидировать риски неправильной трактовки законодательства и обезопасить граждан от проведения непрозрачных сделок», - подчеркнул Андрей Жуков.
Узнать даты, места и номера телефонов в период проведения Всероссийской горячей линии можно на сайте www.kadastr.ru в разделе Самарской области, а также на официальных страницах Кадастровой палаты по Самарской области в социальных сетях.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
7 октября 2019  16:40
Он будет подразумевать такие средства передвижения, как гироскутеры, моноколеса, электросамокаты, скейты, обычные самокаты и др.
В ПДД появится термин «Средства индивидуальной мобильности»
Он будет подразумевать такие средства передвижения, как гироскутеры, моноколеса, электросамокаты, скейты, обычные самокаты и др.   Социум
9
7 октября 2019  15:07
Вклад Евгения Викторовича в укрепление законодательной базы России, упрочение верховенства закона и развитие экономики страны вызывает глубокое уважение и огромную признательность.
Губернатор Самарской области выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Евгения Викторовича Бушмина
Вклад Евгения Викторовича в укрепление законодательной базы России, упрочение верховенства закона и развитие экономики страны вызывает глубокое уважение и... Социум
98
7 октября 2019  14:27
Гости и жители Самары смогли продегустировать лучшие восточные блюда: пловы, шашлык, пахлаву, барашка на вертеле и многое другое.
В Самаре прошел фестиваль «Ярмарка вкусов - Чайхана 2019»
 Гости и жители Самары смогли продегустировать лучшие восточные блюда: пловы, шашлык, пахлаву, барашка на вертеле и многое другое.  Социум
101
Весь список

Здравоохранение
7 октября 2019  12:45
В Минздраве рассказали о перспективах запрета вейпов
В Минздраве рассказали о перспективах запрета вейпов
Запрет вейпов в России пока не планируется.  Здравоохранение
104
6 октября 2019  13:51
v фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими особенностями в казани
V фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими особенностями в казани
9 октября более 300 медицинских и немедицинских специалистов, представителей НКО, СМИ, органов государственной власти 14 субъектов Приволжского федерального... Здравоохранение
341
6 октября 2019  10:51
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от ОРВИ
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от ОРВИ
В общественном транспорте, по совету экспертов, лучше использовать маску. Здравоохранение
396
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14501
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14440
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14460
Весь список
Туризм
5 октября 2019  10:46
Грузия хочет восстановить авиасообщение с Россией
Грузия хочет восстановить авиасообщение с Россией
Об этом заявил глава МИД республики Давид Залкалиани. Туризм
456
4 октября 2019  16:56
Участие в форуме бесплатное.
В Самаре пройдет VI форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение»
Участие в форуме бесплатное.  Туризм
431
4 октября 2019  15:37
На пленарном заседании «Перспективы развития медицинского туризма в России» обсуждали развитие в регионе медицинского кластера.
Эксперты подтверждают высокий потенциал Самарской области в развитии медицинского туризма
На пленарном заседании «Перспективы развития медицинского туризма в России» обсуждали развитие в регионе медицинского кластера.  Туризм
415
Весь список
Образование
7 октября 2019  13:57
В Тольятти проведут экономический диктант
В Тольятти проведут экономический диктант
В этом году озвученная тематика: "Сильная экономика - процветающая Россия". Образование
112
7 октября 2019  11:48
Международная просветительская акция Большой этнографический диктант пройдет в Самарской области
Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в Самарской области
Принять участие в ней может любой желающий. Образование
129
5 октября 2019  11:37
150 сельских школьников Самарской области познакомились с виртуальной реальностью
150 сельских школьников Самарской области познакомились с виртуальной реальностью
На фестивале было представлено 12 интерактивных площадок. Образование
580
Весь список

Культура
7 октября 2019  13:48
Тольяттинских актеров отметили на всероссийском фестивале
Тольяттинских актеров отметили на всероссийском фестивале
Труппа взяла несколько наград. Культура
92
5 октября 2019  22:40
6 октября на сцене Самарской государственной филармонии пройдёт концерт с участием солистов ведущих театров страны
С 6 по 11 октября в Самаре пройдет Фестиваль русской музыки имени Дмитрия Шостаковича
6 октября на сцене Самарской государственной филармонии пройдёт концерт с участием солистов ведущих театров страны  Культура
561
5 октября 2019  12:29
С 6 по 11 октября в Самаре пройдет Фестиваль русской музыки имени Дмитрия Шостаковича
С 6 по 11 октября в Самаре пройдет Фестиваль русской музыки имени Дмитрия Шостаковича
Композитор в годы Великой Отечественной войны жил в эвакуации в нашем городе. Культура
381
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15191
Весь список
Мода
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
100
10 сентября 2019  23:48
Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
 Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека.  Мода
183
4 сентября 2019  19:18
Как продать кожаные и меховые изделия
 Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени.  Мода
173
Весь список


Видео
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
400
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
338
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
528
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
538
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
723
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
546
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
799
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1320
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
935
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1184
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1368
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
818
Весь список

Мероприятия
Команда Самарской области заняла 4 место на Кубке России по кёрлингу на колясках
Самарцев приглашают на фестиваль Dragonfest 2019
В Самаре пройдет VI форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные