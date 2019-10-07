Дни открытых консультаций пройдут в Кадастровой палате Самарской области

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Кадастровая палата Самарской области в рамках Всероссийских дней консультаций ответит на вопросы жителей региона по вопросам, связанным с куплей-продажей жилья. В нашем регионе специалисты будут принимать граждан в консультационных окнах в центральном офисе в Самаре, по адресу: ул. Ленинская, дом 25 а.Дни открытых дверей буду проходить с 10 до 12 часов в течение трёх дней: 8 - 9 октября и 11 октября 2019 г.Эксперты ответят на вопросы граждан о проведении различных сделок с недвижимостью, необходимых документах для регистрации жилья, а также способах проверить собственность перед покупкой.Осенью рынок недвижимости традиционно оживает после летнего застоя. Однако процедура выбора и покупки жилья несет в себе различные риски.Как не стать жертвой мошенников?Как правильно выбрать квартиру?Как проверить понравившийся объект на обременения?На эти и другие вопросы ответят специалисты Кадастровой палаты по Самарской области в ходе дней открытых дверей.Как отметил глава Федеральной Кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, проведение Всероссийской недели правовой помощи позволит гражданам разобраться в нововведениях, касающихся недвижимости, а также способах обезопасить себя при проведении сделок.Так, летом 2019 года вступили в силу сразу несколько законов, вносящих изменения в привычные схемы проведения сделок с недвижимостью. С 31 июля больше не требуется нотариальное удостоверение купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей, если соответствующий договор подписан всеми долевыми собственниками недвижимости. А в августе заработал закон, регулирующий порядок применения усиленной квалифицированной электронной подписи при проведении сделок с недвижимостью. Изменения законодательства, регулирующего сферу недвижимости, появляются довольно часто – государство оперативно реагирует на изменения различных практик в отрасли, которые могут затрагивать интересы граждан. Для того чтобы разобраться во всем, понять, как применяется закон к конкретной ситуации, нужна консультация квалифицированных специалистов.Кроме личного приёма специалистов у граждан будет возможность узнать подробнее об электронных сервисах, процедуре получения и использования усиленной квалифицированной электронной подписи. Обратиться с такими вопросами можно будет на «горячую» телефонную линию в Самаре по номеру 8(846) 277-74-74 с 9 по 11 октября, с 10:00 до 12:00 часов ежедневно.Как отмечает директор Кадастровой палаты по Самарской области Андрей Жуков, регулярная информационная работа и консультирование способствуют росту правовой грамотности населения.«Проведение консультаций при совершении сделок с недвижимостью позволяет снизить количество решений о приостановлении или отказе в постановке объектов недвижимости на кадастровый учет, ликвидировать риски неправильной трактовки законодательства и обезопасить граждан от проведения непрозрачных сделок», - подчеркнул Андрей Жуков.Узнать даты, места и номера телефонов в период проведения Всероссийской горячей линии можно на сайте www.kadastr.ru в разделе Самарской области, а также на официальных страницах Кадастровой палаты по Самарской области в социальных сетях.