Дмитрий Азаров провёл заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Самарской области

159

Губернатор Самарской областипровёл заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. В рамках повестки рассмотрели 2 вопроса:о состоянии законности в сфере обращения с ТКОо мерах по обеспечению безопасности в единый день голосования.Губернатор отметил, что эти вопросы находятся на постоянном контроле органов власти региона, муниципалитетов и федеральных структур. "Вопросы крайне важны и для абсолютного большинства жителей Самарской области",- подчеркнул Дмитрий Азаров, открывая заседание.