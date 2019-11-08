Дмитрий Азаров принял участие во Всероссийском совещании под председательством Виталия Мутко

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Глава регионапринял участие во Всероссийском совещании под председательством вице-премьера Правительства РФ, посвящённом развитию строительной отрасли и реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».Дмитрий Азаров внёс ряд предложений, направленных на глубокий и предметный анализ социально-экономического развития регионов и взаимоувязка этих данных с плановым заданием по вводу жилья, сообщает Департамент информационной политики региона.