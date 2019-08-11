Дмитрий Азаров поздравил работников строительной отрасли с Днем строителя

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Профессия строителя во все времена пользовалась особым уважением в обществе. Ваш созидательный труд способствует повышению доступности жилья для наших граждан, созданию рабочих мест, служит драйвером экономического роста территорий.Реализуемый по инициативе Президента России В.В. Путина национальный проект «Жилье и городская среда» открывает перед нашим регионом возможность на качественно новом уровне решать задачи, связанные с развитием строительной отрасли. Являясь одним из самых финансово емких, нацпроект ставит задачу уже к 2024 году в полтора раза увеличить число семей, улучшающих свои жилищные условия. Со своей стороны мы приложим все усилия к тому, чтобы достичь поставленных целей.Вопросы, связанные со строительством и производством стройматериалов, находятся в числе приоритетов регионального Правительства. Мы стремимся к тому, чтобы жилье строилось вместе с социальной инфраструктурой: дорогами, детскими садами, школами и другими объектами, необходимыми для комфортного проживания людей. При этом ключевыми для нас задачами также являются последовательное решение проблем обманутых дольщиков, активная работа по расселению людей из аварийного жилья. Мы и впредь будем оказывать всестороннюю поддержку отрасли, создавая благоприятные условия для развития строительной индустрии.Дорогие друзья! Самарских строителей всегда отличали высочайший профессионализм, верность традициям, неиссякаемая энергия и ответственный подход к делу. Именно эти качества и сегодня помогают вам трудиться эффективно, постоянно совершенствовать технологии и мастерство, строить надежные и качественные здания, сохранять уникальный архитектурный облик наших городов и сел.Особую благодарность я хочу выразить ветеранам строительного комплекса. Ваш вклад в развитие Самарской области, становление ее как крупного промышленного, индустриального центра страны поистине невозможно переоценить!От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия, новых достижений в работе на благо Самарской области, на благо России!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров