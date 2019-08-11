Дмитрий Азаров поздравил мусульман Самарской области с праздником Курбан-байрам

152

На протяжении многих веков этот светлый праздник играет огромную роль в жизни мусульман, способствует сближению людей, приобщает их к непреходящим ценностям ислама, к традициям предков.В Самарской области, где в мире и согласии на протяжении многих столетий проживают представители разных народов и культур, ислам занимает особое место, является неотъемлемой частью богатейшего духовного наследия, несет глубокий нравственный смысл, радость веры и духа.В эти дни по сложившейся традиции совершается паломничество к исламским святыням, которые вселяют в людей веру в духовное возрождение человека, призывают к заботе о ближнем. 54 самарских мусульманина в эти дни совершают хадж. Пожелаем нашим паломникам счастливого возвращения в Самару, в родные дома!Мусульманская община Самарской области сегодня активно развивается: возводятся новые мечети, совершенствуется система религиозного образования, развивается благотворительная деятельность, укрепляются традиционные семейные ценности. Мусульмане Самарской области вносят большой вклад в социально-экономическое развитие региона, построение межконфессионального и межнационального диалога.Выражаю благодарность Региональному духовному управлению мусульман Самарской области и лично муфтию Талипу хазрату Яруллину за сохранение единства мусульманской общины на основе традиционных ценностей, активную гражданскую позицию, духовно-нравственное воспитание молодежи, вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в регионе.Уверен, что самарские мусульмане при всемерной поддержке со стороны государства и впредь будут вносить достойный вклад в сохранение общегражданского единства, укрепление культурных и нравственных устоев нашего общества.Пусть праздник Курбан-байрам объединяет всех нас в чистых помыслах и добрых делах на благо Самарской области и России, несет в каждую семью душевное тепло, радость и взаимопонимание!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров