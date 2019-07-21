Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником

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Металлургия — одна из ведущих отраслей отечественной промышленности. Труд металлургов способствует развитию страны, укреплению ее экономического потенциала и обороной мощи. Крайне важную роль эта отрасль играет и в региональной экономике.Флагманом российской цветной металлургии и гордостью нашей губернии по праву считается АО «Арконик СМЗ» — металлургический завод, известный широкой номенклатурой изделий из алюминиевых сплавов для предприятий аэрокосмической, нефтегазодобывающей, судостроительной, упаковочной промышленности, а также транспортного машиностроения.Его история связана с именем легендарного деятеля советской промышленности, первого директора завода, Героя Социалистического Труда Павла Петровича Мочалова, почти три десятка лет возглавлявшего предприятие.В крайне сложных экономических условиях 90-х годов завод не только вошел в число лидеров отрасли, но и вышел на международный рынок, что позволило развить производство, обеспечить строительство объектов социально-культурного назначения и жилья для рабочих. В значительной степени это заслуга бывшего руководителя предприятия Почетного гражданина Самарской области Максима Борисовича Оводенко, сумевшего сохранить коллектив завода и производство как единый комплекс.Металлургическая отрасль региона уверенно развивается и сегодня: модернизируются его мощности, повышается качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции, много внимания уделяется обеспечению безопасных и комфортных условий труда.Уважаемые друзья! Искренне благодарю вас за профессионализм, инициативу и ответственность, за вашу преданность делу и настойчивость в решении поставленных задач. Мы и в дальнейшем будем поддерживать все ваши начинания, направленные на укрепление производственной базы, подготовку квалифицированных кадров, реализацию социально значимых проектов.От всей души желаю металлургам, ветеранам отрасли крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и новых трудовых достижений на благо нашей губернии, на благо России!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров