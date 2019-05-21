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Новости /  Общество /  Социум  

Бизнес Huawei по производству смартфонов оказался при смерти

21 мая 2019 11:47
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Бизнес Huawei по производству смартфонов оказался при смерти
Ситуация невероятная – ничего подобного в истории рынка не происходило.

Google под давлением указа президента США фактически запретила китайцам почти всё: самую популярную мобильную операционку, фирменные сервисы и даже банальное взаимодействие между сотрудниками двух корпораций. Гигантская компания Huawei лишилась права на Android не просто в США, а вообще по всему миру. Пострадают абсолютно все пользователи смартфонов компании, включая российских.
Это не здорово. Но удивительно то, что смартфоны Huawei в этой истории – почти случайная жертва.
Причина проста: большая политика. А последствия такие, что должны заставить задуматься даже владельца iPhone.
Удар по смартфонам Huawei – лишь часть торговой войны США и Китая

Америка который год ведёт неприкрытую торговую войну с Китаем. Якобы их дешёвый импорт демпингует национальный бизнес, наносит ущерб экономике во всех сферах. А на войне, пусть даже и бескровной, все средства хороши. Формат борьбы конкретно Трампа с Китаем укладывается в одно предложение. Либо вы соглашаетесь со мной, либо валите отсюда. Методы соответствующие: раз за разом вводятся огромные пошлины на практически весь импорт, граничащие с заградительными.
То, что от них страдает и сам американский бизнес, президента США будто бы не волнует. Или, скорее, считается необходимым злом для достижения цели.
Бесспорно, среди огромного пласта американских индустрий, чей бизнес зависит от китайского импорта, смартфоны Huawei – не самая серьезная потеря. Они даже не продаются в США.
Но потеря очень громкая, больная, мгновенно заметная. Демонстрирующая серьёзность намерений американских властей. Иными словами, идеальная на войне.
Huawei оказался идеальной мишенью, а плохой PR сыграл на руку США

Удар по Huawei имеет и другие корни. Который год подряд западные СМИ и спецслужбы подогревают тему о повальном шпионаже Huawei в пользу Китая.
Методы приводятся разные: от «закладок» в телекоммуникационном оборудовании (например, для сотовых вышек) до троянов и даже целенаправленных государственных хакерских атак.
Жесткого, неопровержимого доказательства нет многим из них. Но многие европейские страны забеспокоились. Благодаря СМИ, на Западе к Huawei уже намертво прилипла слава «мутной» компании.
В тёмных делах обвиняют не столько смартфоны компании, сколько сотовое оборудование. То самое, которое позволяет нам сидеть в интернете со смартфона через 3G, LTE и, в перспективе, 5G.

Многие не знают, но изначально Huawei была исключительно поставщиком именно базовых станций для сотовых операторов. Смартфоны появились намного позже.
Сейчас Huawei является самым успешным поставщиком базовых станций для операторов связи. В России она лидер, во многих других странах тоже. Кстати, сети 5G в России тоже будут развёртывать на оборудовании Huawei. Страх же США очевиден: они боятся контроля сотовых сетей и интернета не просто зарубежной, а китайской компании. Власти готовы дойти до крайностей, лишь бы этого не произошло.
Не помогает, что Китай – главный враг в глазах рядового американца, спасибо СМИ. А тут ещё и сотовые вышки у них, ну ничего себе. Говорят, через них шпионить собираются. Так что общая картина тут понятна, согласитесь.

Такой плохой PR сделал Huawei идеальной мишенью в достижении цели Трампа: жесткое, безальтернативное давление на Китай. Грех не воспользоваться.
Подписывая указ о запрете работы американских компаний с Huawei, Трамп банально расписался на гробе, который заранее заготовили для Huawei три года негативной прессы и разбирательств.
Теперь слово за политиками. А владельцы смартфонов Huawei будут страдать
Можно долго обсуждать, как подозрительно удачно (или неудачно – для Huawei) сложились все карты. Но пока в этой политической игре США сделали самый яркий ход. Последствия ощутят или хотя бы услышат люди по всему миру. В Китае подавно. Трамп запросто может позже дать заднюю и отменить этот закон. Но урон Huawei невозможно приуменьшить. Уже через неделю почти каждый будет знать, что смартфоны Huawei покупать как минимум недальновидно. Страна значения не имеет, когда речь идёт о свежем Android и сервисах Google.

Сегодня мы увидели, что ждёт любой гаджет, когда он впадёт в немилость властей США.
Именно это в истории с Huawei пугает больше всего. Когда одна страна экспортирует крупнейшие операционки для самых популярных предметов на Земле, на незавидном месте владельца смартфона Honor может оказаться каждый, пишет iphones.ru.
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Комментарии



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