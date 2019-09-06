10 сентября в историческом парке «Россия – Моя история» состоится ряд мероприятий, организованных в партнерстве с театром-студией «Грань»

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10 сентября в 12:00 в историческом парке «Россия – Моя история» (ул. Красноармейская, 131, 3 этаж) в рамках Года театра в России состоится ряд мероприятий, организованных в партнерстве с театром-студией «Грань»: «Параллельное пространство» - открытие фотовыставки по спектаклям «Корабль дураков» и «Король Лир», отмеченным национальной театральной премией «Золотая маска».Встреча с художественным руководителем театра-студии «Грань» Денисом Бокурадзе, артистами Сергеем Поздняковым, Юлией Бокурадзе, Василием Яровым,режиссером Виктором Трегубовым и актером театра на Таганке Филиппом Котовым.Два вернисажа - «За кулисами. Средневековые французские фарсы» московского фотографа Дмитрия Дубинского и фотовыставка «Король Лир», созданная целой командой авторов - фотохудожниками Александром Бердиным-Лазурским и Дмитрием Недыхаловым, - стали важным элементом театрального форума.Каждая из выставок - это тоже своеобразный театр, параллельное пространство. Вдохновившись спектаклем «Король Лир», авторы создали свои образы и миры,выходящие за грань самого спектакля. 26 февраля 2017 года пост, посвященный проекту, появился на первой странице крупнейшего в мире интернет-ресурса по дизайну Behance. А затем многие авторитетные журналы украсили свои обложки фотографиями артистов театра «Грань».Фотографии Дмитрия Дубинского были сделаны в Москве, в 2017 году. За час до конкурсного показа спектакля «Корабль дураков» на фестивале «Золотая Маска», а также в московском книжном магазине «Библио-Глобус», где актерам предстояло выступить с перфомансом. Фотографу удалось поймать моменты, когда актеры гримируются, готовятся к выходу, настраиваются. Закулисье и репетиции, как показал автор, порой бывают не менее интересны, чем сам спектакль, передает пресс-служба парка.