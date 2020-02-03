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Новости /  Общество /  Социум  

18-летний вратарь клуба МХЛ "Снежные барсы" Вилен Прокофьев умер от онкологического заболевания

3 февраля 2020 23:11
99
Саркому Юинга хоккеисту диагностировали четыре месяца назад.
Вратарь клуба Молодёжной хоккейной лиги "Снежные барсы" Вилен Прокофьев скончался в возрасте 18 лет от рака, передает life.ru. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В ноябре прошлого года спортсмену диагностировали саркому Юинга — злокачественную опухоль костного скелета. В хоккейном клубе "Барыс" из Нур-Султана, к системе которого относятся "Снежные барсы", выразили соболезнования родным Прокофьева.

В чемпионате МХЛ вратарь провёл 29 матчей. Также на его счету четыре игры в составе юниорской сборной Казахстана. 



Фото © Twitter / Snezhnye_Barsy/life.ru
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Комментарии


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