18-летний вратарь клуба МХЛ "Снежные барсы" Вилен Прокофьев умер от онкологического заболевания
3 февраля 2020 23:11
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В ноябре прошлого года спортсмену диагностировали саркому Юинга — злокачественную опухоль костного скелета. В хоккейном клубе "Барыс" из Нур-Султана, к системе которого относятся "Снежные барсы", выразили соболезнования родным Прокофьева.
В чемпионате МХЛ вратарь провёл 29 матчей. Также на его счету четыре игры в составе юниорской сборной Казахстана.
Фото © Twitter / Snezhnye_Barsy/life.ru
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