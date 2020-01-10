17 команд КВН представят Самарскую область на международном фестивале «КиВиН» в Сочи

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Фестиваль «КиВиН» проходит в Сочи с 1990 года. Ежегодно на него съезжаются более 500 команд со всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. «КиВиН» - отправная точка сезона игр КВН. Он проходит в несколько этапов: 1 и 2 туры фестиваля и Гала-концерт. Выступление каждой команды оценивают известные игроки КВН, режиссеры, актеры. По результатам отбора команды получают право участвовать в играх лиг разного статуса: от учебных до телевизионных.Помимо конкурсной программы на фестивале проходят различные мастер-классы.«Волжане СамГТУ» - Самарский государственный технический университет;«Неваляшка» - Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева;«Тронулись» - Самарский государственный университет путей сообщения;«2х2» - Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева;«Случайные люди» - Самарский государственный социально-педагогический университет;«Профком» - Самарский государственный технический университет;«За Углом» - Самарский университет государственного управления «МИР»;«Нэнси» - Самарский филиал Московского городского педагогического университета;«Люди ФСИНем» - Самарский юридический институт ФСИН России;«Юмор, смех, задор» - г. Тольятти;«Шишка» - г. Тольятти;«Цацки» - г. Тольятти;«Проект 63» - ООО «СамараНИПИнефть»;«Катя сказала!» - Ассоциация молодых педагогов Поволжского образовательного округа;«Поживём увидим» - ООО «Уралкомплект»;«ЭлектроДмитрий» - ПАО «МРСК - Волги» «Самарские РС»;«Ультиматум» - Кинель-Черкассы, передает пресс-служба облправительства.