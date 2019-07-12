13 и 14 июля в Самаре на Маяковском и Некрасовском спуске набережной продолжатся танцевальные и музыкальные мероприятия
12 июля 2019 14:48
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Региональный творческий проект "Культурное сердце России" реализуется по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
13 июля на Некрасовском спуске в 18.00 выступит ансамбль народной песни «Диковина». В репертуаре ансамбля - народные песни в современной обработке и авторские произведения.
Музыкальную программу продолжит дуэт «ДиВэй» - молодой коллектив двух музыкантов Дмитрия Львова и Евгения Митрофанова.
Дмитрий Львов – музыкант, композитор, участник коллективов «Этрусски», «ДиВэй», а также выступающий сольно. Евгений Митрофанов – музыкант, импровизатор, организатор фестиваля здорового образа жизни «Протока». Зрителей ждут волшебные звуки гуслей, оформленные ритмами кахона, джембе, шейкерами. Репертуар коллектива составляет авторская музыка Дмитрия Львова, инструментальные аранжировки известных композиций, попурри от традиционных наигрышей до восточных мотивов.
Завершит музыкальную программу на Некрасовском джазовое трио «Black Coffee» - очаровательные девушки, исполняющие джазовые стандарты, бразильские ритмы, композиции в стиле фанк и соул. Трио образовалось в ноябре 2018 года, однако за плечами каждой из участниц более 10 лет успешной концертной деятельности, участия в джазовых музыкальных и просветительских проектах, конкурсах и джемах.
Субботний вечер на Маяковском спуске в 18.00 начнется с ритмов зажигательной зумбы от «Метрофитнес Самара» и инструктора Анны Сидоровой. Продолжат вечер ведущие инструкторы «Метрофитнес» с мастер-классом по функциональной тренировке.
14 июля в 18.00 откроет музыкальный вечер на Некрасовском спуске исполнительница народных песен Ольга Салеева - лауреат всероссийских и международных конкурсов, неоднократная участница телепередачи «Играй, гармонь любимая» на Первом канале, и группа «Услада».
В 19.00 выступит группа «Подзвездами» с авторскими композициями. Закончит музыкальный вечер выступление кавер-группы «RIVER BEND cover band».
В воскресенье на Маяковском спуске танцевальные ритмы. В 18.00 начнет программу танцевальная школа «Tribe» с выступлениями и открытыми мастер-классами от преподавателей. С 19.00 до 21.00 преподаватели танцевального клуба «Американо» проведут мастер-класс по вест кост свингу - танцу родом из Америки, который появился в штате Калифорния в 40-х годах прошлого века, передает пресс-служба горадминистрации.
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