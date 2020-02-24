24 февраля своё 95-летие празднует участник ВОВ, Герой Советского Союза, Почётный гражданин Самары и СО Владимир Чудайкин

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С юбилеем нашего заслуженного земляка поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Он передал Владимиру Ивановичу поздравление от Президента страны Владимира Путина.«Горд тем, что имею честь сегодня вас поздравить с юбилеем! Уверен, что к моим поздравлениям присоединятся сегодня все жители Самарской области и сотни тысяч людей за пределами нашего региона, которые знают вас, гордятся личным знакомством, благодарят вас за ваш подвиг, за то, что вы оказываете внимание людям - и тогда и сейчас! Вы стали олицетворением героя и труженика, защитника и созидателя, настоящего патриота нашей страны. И Вы стали легендой для нашей великой Родины и для Самарской области. Я хочу вас искренне поблагодарить за то, что Вы сегодня в строю, проводите огромную общественную работу за то, что вы всегда стоите на защите интересов и нашей государственности, и жителей, и, конечно, ветеранов. Сердечная вам благодарность за ваш неустанный труд. Здоровья вам, долгих лет и еще многих побед!», - подчеркнул глава региона.Ветеран, несмотря на свой почтенный возраст, постоянно проводит уроки мужества школьникам и студентам, принимает участие в крупных мероприятиях и совещаниях, постоянно проявляет свою гражданскую позицию, активно участвуя в общественной жизни областной столицы и всего региона.Владимир Иванович Чудайкин вместе с другими ветеранами ВОВ и тружениками тыла вышел с инициативой о присвоении Самаре звания "Город трудовой доблести". Старт сбору подписей на прошлой неделе вместе с Героем дали губернатор Дмитрий Азаров и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.