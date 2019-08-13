24 августа в Самаре пройдёт «Фестиваль цветов 2019»: карнавальный парад, ярмарка-продажа растений, флористический праздник в Струковском саду

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24 августа 2019 года в 15-й раз пройдёт одно из самых ярких и уникальных городских мероприятий – «Фестиваль цветов 2019», который объединит в себе несколько форматов. Напомним, в прошлом году сразу после Чемпионата мира по футболу фестиваль расширил свои масштабы – в Самаре впервые состоялся настоящий цветочный карнавал, который подарил жителям и гостям города массу позитивных эмоций и впечатлений.В этом году 24 августа на пешеходной улице Куйбышева снова организуют цветочный парад, который удивит и порадует зрителей чудесами флористического искусства в исполнении лучших флористов России и зарубежных стран. Карнавальные колонны украсят несколько передвижных цветочных платформ, стилизованных на театральную тему. 2019 год в России объявлен Годом театра.Участники парада уже по традиции пройдут от площади Революции до Струковского сада. Цветочный карнавал в Самаре – это яркое флористическое шоу, выступления уличных артистов в «цветочных» костюмах, парад духовых оркестров и ретро автомобилей.Два десятка тематических площадок украсят в этот день Струковский сад и будут посвящены истории старинного парка. Инсталляции «Самара купеческая», «Городская усадьба», Сенсорный сад и многие другие. У людей с ограниченными возможностями здоровья и у всех желающие будет возможность в прямом смысле прикоснуться к природе. Планируется, что сенсорная площадка будет включать в себя зону с различными по фактурам природными материалами, стеллажи с ароматическими растениями, растениями с различной фактурой листвы. Также в Струковском саду на площадках организуют интерактивные и музыкальные программы, конкурс цветочных костюмов, выставки цветочных композиций. На сцене открытой эстрады и летнего театра до позднего вечера будет звучать духовой оркестр, выступят джазовые и эстрадные коллективы.Все желающие смогут купить рассаду цветов, саженцы и сувениры на выставке-ярмарке на набережной Волги, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистраци