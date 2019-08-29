В Тольятти полицейские и судебные приставы проводят операцию «Должник»
29 августа 2019 09:58
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За 7 месяцев 2019 года должностными лицами ОВД было вынесено 3383 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа, при этом 509 правонарушителей, не оплативших штраф в установленный срок, были привлечены к административной ответственности, из них 163 человека арестованы судом на срок от 1 до 15 суток, с отбыванием наказания в специальном приемнике для содержания лиц, арестованных в административном порядке У МВД России по г. Тольятти, 226 человек получили штраф в двойном размере, а 50 человек получили в качестве наказания обязательные работы на общий срок 1680 часов.
Сотрудники полиции совместно с судебными приставами-исполнителями проводят регулярно оперативно-профилактические мероприятия по отработке лиц, имеющих задолженности по уплате административных штрафов, наложенных должностными лицами ОВД. В ходе указанных мероприятий осуществляются отработки мест проживания должников с целью привлечения их к ответственности за неуплату административных штрафов, а также принятия иных мер, предусмотренных действующим законодательством, в том числе наложения ареста на имущество должника, сообщает облМВД.
По всем вопросам, касающимся оплаты административных штрафов, необходимо обращаться в подразделения по исполнению административного законодательства У МВД России по г. Тольятти:
Группа по ИАЗ отдела полиции № 21 (Автозаводский район):
ул. Дзержинского, 15; кабинет № 110; телефон: 93-61-33.
Группа по ИАЗ отдела полиции № 22 (Автозаводский район):
ул. Автостроителей, 55; кабинет № 30; телефон: 93-46-22.
Группа по ИАЗ отдела полиции № 23 (Комсомольский район):
ул. Коммунистическая, 120; кабинет № 1; телефон: 93-47-22.
Группа по ИАЗ отдела полиции № 24 (Центральный район):
ул. Чапаева, 64 «А»; кабинет № 111; телефон: 93-49-19.
Отделение по ИАЗ У МВД России по г. Тольятти:
ул. Л.Толстого, 38; кабинет № 300; телефон/факс: 93-62-34.
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Комментарии
Социум
29 августа 2019 11:56
Наступление нового учебного года всегда связано с увеличением количества детей на дорогах. Социум
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29 августа 2019 10:57
Он выступит с рассказом о городах будущего. Социум
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29 августа 2019 10:42
Среди соискателей 18-25 лет данные профессиональные сферы оказались на пятом и десятом местах. Социум
60
Здравоохранение
29 августа 2019 09:17
Он часто бывает в Москве, и там ему посоветовали обратиться в самарскую клинику. Здравоохранение
114
28 августа 2019 23:58
"При выполнении операции была использована система эндоскопической хирургии позвоночника и система задней чрескожной стабилизации". Здравоохранение
246
28 августа 2019 13:31
Берегите свое здоровье и отстаивайте свои права. Здравоохранение
1717
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