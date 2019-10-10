В Самарской области жителей предупреждают о дожде и ветре

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в период с 19.00 10 октября до 19.00 11 октября 2019 года в Самарской области прогнозируется облачно с прояснениями, небольшой и умеренный дождь, ветер южный 7-12 м/с, местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 °С местами до -2 °С ; днем 7-12 °СНеблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.Будьте внимательны и осторожны!В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.Фото pixabay.com