В Самарской области сохраняется высокая пожарная опасность лесов (4 класс)
3 августа 2019 10:49
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По информации Приволжского УГМС, в период с 3 августа по 6 августа местами по Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс).
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.
Рекомендации населению по правилам поведения в пожароопасный сезон:
- Соблюдайте запрет на посещение лесов;
- Не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов);
- Не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;
- Не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п. ;
- Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;
- Недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;
- Водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.
Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи)
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82.
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