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Новости /  Общество /  Социум  

В Октябрьске решают, кто должен назначать зарплату главе города

5 декабря 2019 12:53
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В Октябрьске решают, кто должен назначать зарплату главе города
Суд Октябрьска признал, что у главы города не было полномочий для самостоятельного установления зарплаты.

Глава Октябрьска Александра Гожая прокомментировала Волга Ньюс ситуацию с претензиями прокуратуры по поводу законности назначения ей зарплаты.

Напомним, ранее надзорный орган через суд оспорил Положение о денежном вознаграждении и гарантиях осуществления полномочий главы города от 2015 года.

Как сообщала прокуратура, суд Октябрьска признал, что у главы города не было полномочий для самостоятельного установления зарплаты. По данным надзорного ведомства, 26 ноября это решение устояло в облсуде.

Александра Гожая пояснила, что в 2015 г. она действовала в рамках сложившейся практики и законодательства. "Все предыдущие главы города утверждали такое же Положение. По закону, установление зарплаты руководителю муниципалитета относится к ведению органов местного самоуправения. Глава города является одной из ветвей этой власти", - отметила она.

По ее словам, действие Положения отменено с момента вынесения облсудом решения - с 26 ноября (решение на сайте суда пока не опубликовано, в администрации города его также еще не получили. - Прим. Волга Ньюс). Поэтому речи о взыскании зарплаты за предыдущие годы не идет, говорит градоначальница.

Чтобы устранить проблему, горадминистрация инициировала внесение поправок в устав города - вопросы оплаты труда главы планируется прописать в нем. Публичные слушания по новому уставу назначены на 16 декабря. Вся процедура, по оценке Александры Гожей, может занять до полугода. И чтобы на этот период глава города не осталась без зарплаты, вопрос планируется вынести на рассмотрение городской думы, сообщила она.


Фото pixabay.com
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