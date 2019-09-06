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13 сентября в 13-00 Самарский зоопарк приглашает на "Международный день журавля". Цель праздника – привлечь внимание общественности к проблемам сохранения журавлей и их мест обитания. В мире насчитывается 15 видов журавлей, в России гнездятся 7, в Самарской области можно встретить 2 вида – серого и журавля-красавку.В программе праздника – рассказ о журавлях Самарского зоопарка, зав. отделом «Орнитология» Маряшин А.А. познакомит посетителей с питомцами – японским и серым журавлями. Ребята примут участие в конкурсе «Угадай птицу по перу», викторине о журавлях, в подвижных играх: «Накорми журавля», «Лес, болото, море», которые проведут сотрудники научно-просветительского отдела. Все желающие смогут увидеть показательное кормление журавлей.0+