Самарские приставы проверили на долги более 1000 человек

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В рамках акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы региона рассказали гражданам о возможности самостоятельного мониторинга своих задолженностей и проверили более 1000 человек на наличие долгов.В рамках акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы Самарской области провели встречи с работниками различных предприятий и посетителями крупных торговых центров области и сельских магазинов, в отделениях банка, в почтовых отделениях, в кафе, на парковках и стоянках, на постах ГИБДД, на Железнодорожном вокзале Самара и на автовокзале «Центральный» г. Самара.В ходе мероприятия должностными лицами Службы выявлено 129 должников по различным категориям исполнительных производств. Это были долги и по административным штрафам, также фискальным, коммунальным и кредитным платежам. Погашено задолженностей на общую сумму свыше 582 тысяч рублей. Установлено 111 мобильных приложений «ФССП». С помощью данного приложения можно подписаться на рассылку уведомлений о возбуждении исполнительных производств. Также гражданам раздавались листовки о работе «Банка данных исполнительных производств». Данный сервис расположен на официальном сайте ведомства (https://r63.fssprus.ru) и позволяет не только узнать о своих долгах, но и оплатить их, не выходя из дома.