Фестивали Самарской области могут войти в число наиболее значимых брендов России
1 июля 2019 10:48
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В пятницу, 28 июня, в международном институте рынка прошло расширенное заседание комиссии по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности Общественной палаты Самарской области. Тема заседания - «Карта региональных брендов, перспективы развития». Всего в заседании комиссии приняло участие 42 человека – представители министерства культуры Самарской области, регионального отделения Общероссийского народного фронта, представители общественных и творческих организаций.
Участники заседания обсудили три направления, которые имеют огромное значение не только для региональной, но и для российской культуры и будут способствовать развитию туризма в нашей области.
Первое направление - Грушинский фестиваль и его наследие. Самарские общественные деятели и барды отметили, что этот фестиваль с его более чем полувековой историей стал одним из ярких культурных событий всероссийского масштаба. «Грушинский фестиваль - это народное достояние. Или, говоря языком ЮНЕСКО, - нематериальное культурное наследие, и он должен стать брендом Самарской области, а не собственностью отдельных лиц», - считает известный бард, руководитель сцены «Азия плюс» на фестивале Виктор Воронов. На комиссии был затронут вопрос и о том, как пройдет ближайший фестиваль, который начнется через неделю.
Второе направление - международный фестиваль «Самарское знамя», который проходит в память о сражениях русско-турецкой войны и освободительного движения болгарского народа против турецкого ига. Именно в Самаре монахини Иверского монастыря сшили знамя с изображением лика Богоматери, и в 1877 году трехцветный стяг был передан болгарским ополченцам. С ним они сражались за города Стара-Загора, Шипка, Шейново. Об огромном значении этого фестиваля говорил на заседании комиссии самарский писатель и режиссер документального кино Анатолий Солоницын. Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский считает: «Этот проект стал поистине народным. И сегодня он имеет не только большое культурное и историческое значение, но и способствует развитию народной дипломатии». Кстати, в этом году фестиваль «Самарское знамя» прошел с особым размахом. Самарцам запомнился визит болгарской делегации и реконструкция сражений Русско-турецкой войны в Струковском парке.
И третье направление - уникальные народные промыслы, которые развиты на территории нашего региона. Познакомиться с ними было бы наверняка интересно и жителям других областей.
В завершении заседания комиссии состоялось прямое включение в режиме видеоконференции в Общественную палату Российской Федерации, где шла презентация проекта «Живое наследие»,
объединяющего сведения о ключевых культурных брендах всех российских регионов. Выступивший в ходе видеоконференции Павел Покровский отметил: «Опыт Самарской области по продвижению культурных брендов, поддержке культурных брендов малых городов и муниципальных образований привел к увеличению внутреннего и межрегионального туризма. И это улучшило состояние всех сегментов экономики. А такие значимые фестивали, как Грушинский и «Самарское знамя», способствуют развитию народной дипломатии, что сегодня очень важно», пишет "Волжская коммуна".
Фото: Дильдина Светлана.
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