Дмитрий Азаров поздравил добровольцев Самарской области с Днем волонтера

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Этот праздник объединяет людей, которые своей позитивной энергией, неравнодушием, заботой о ближнем делают наш мир добрее. И таких людей в Самарской области немало – около ста тысяч.Наш регион активно участвует в добровольческом движении. Мы дважды побеждали во Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел» в рамках проекта «Социальная активность». На постоянной основе у нас работает региональный Ресурсный центр добровольчества.Именно на самарской земле зародился проект по восстановлению старинных зданий «Том Сойер фест», который вышел на федеральный уровень. Визитной карточкой нашего региона является инклюзивное волонтёрство.Устремления добровольцев активно поддерживается как на региональном, так и на государственном уровне. В 2020 году нашей области будут выделены дополнительные средства из федерального бюджета на развитие добровольчества, создание сети волонтёрских штабов в муниципальных образованиях и образовательных организациях региона.Уверен, что всё это только начало нашей совместной работы, тот задел, который позволяет нам ставить перед собой самые амбициозные цели по развитию региона и страны в целом. И прежде всего, реализации национальных проектов, инициированных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным.Хочу сказать огромное спасибо каждому волонтёру Самарской области. Мы искренне гордимся вами! Отдельные слова благодарности я адресую добровольцам «серебряного возраста». Отдавая свои силы и время добрым делам, вы не только помогаете людям, но и показываете отличный пример молодёжи.Желаю всем добровольцам региона крепкого здоровья, благополучия, воплощения в жизнь всего задуманного, успехов в благородном труде! Вместе мы сможем больше!Губернатор Самарской области Д.И. Азаров