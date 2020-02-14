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Новости /  Общество /  Социум  

Число россиян, отмечающих День святого Валентина, снижается

14 февраля 2020 09:15
134
Число россиян, отмечающих День святого Валентина, снижается
Также снижается желание тратить большие суммы на подарки в этот день.

Об этом говорится в исследовании платежной системы "Мир", сообщают РИА Новости.

Не планируют отмечать этот праздник со своей "второй половинкой" 56% опрошенных – это на 10% больше, чем в прошлом году. По сравнению с 2019 годом сократилась и сумма, которую россияне планируют потратить на подарки. 37% респондентов готовы выделить на это от 1 до 3 тысяч рублей.

Мужчины планируют дарить цветы, парфюмерию или косметику. Женщины для своих возлюбленных приготовят праздничный ужин, либо подарят мужскую косметику и аксессуары.

При этом отмечается, что больше всего романтиков живет в Уральском федеральном округе. Там праздновать День святого Валентина планируют 54%, а меньше всего – в Дальневосточном, где этот показатель составил всего 28%, передает Радио Маяк.
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Комментарии


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