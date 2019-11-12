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Каждый год 12 ноября в России отмечается Синичкин день. История незаметного празднества связана с именем святого Зиновия Синичника. По легендам, в день его памяти к людям прилетали на зимовку птицы, сообщается в группе Самарского зоопарка.Фото: Дильдина Светлана