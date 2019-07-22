27% работников Самарской области хотя бы раз добирались на работу на велосипеде

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Служба Исследований HeadHunter выяснила, как часто работники Самарской области добираются до работы на велосипеде. Чаще всего респонденты области используют общественный транспорт – так ответили 44%. 28% преимущественно доезжают до работы на личном автомобиле. Лишь 4% для этих целей регулярно используют велосипед. Примечательно, что этот ответ в основном выбирают представители автомобильного бизнеса.Процент тех работников Самарской области, кто хотя бы раз добирался на работу на велосипеде гораздо выше тех, кто делает это регулярно – 27% против 4%. При этом отсутствие необходимых условий в офисе (в частности, душа) для соискателей Самарской области стала самой популярной причиной отказа от этого вида транспорта. Кроме того, примерно треть респондентов области уверяют, что опасаются за свою жизнь, так как нет оборудованных велодорожек и требуется ехать по проезжей части. Некоторые также отмечают, что им долго добираться на работу на велосипеде.А вот сторонники этого вида транспорта, уверяют, что велопоездки от дома до работы возможность развеяться/передохнуть, а также это экономия средств и шанс объехать пробки. Популярностью у работников Самарской области пользуются и такие варианты ответов, как приверженность к здоровому образу жизни и экологичность этого вида транспорта. Кроме того, среди работников Самарской области распространено мнение, что велопоездки положительно сказываются на продуктивности труда.По результатам исследования HeadHunter среднее расстояние, которое преодолевают соискатели от дома до работы – 8,4 километра. А среднее время пути – 29 минут.