Три школьницы из Самарской области победили во Всероссийском конкурсе сочинений

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Дипломы победителей федерального этапа Всероссийского конкурса сочинений получили Олеся Дувалкина из Отрадного, Дарья Липаткина из Новокуйбышевска и Екатерина Пугачева из поселка Новосемейкино Красноярского района Самарской области.

Церемония награждения прошла в Министерстве образования и науки Самарской области. По видеоконференцсвязи к Самаре присоединились территориальные управления ведомства.

«В этом году многое изменилось в организации образовательного процесса. Радует, что проведение Всероссийского конкурса сочинений осталось неизменным. Для экспертов чтение работ участников — это огромное удовольствие и в то же время тяжелая задача, поскольку выбрать победителей очень сложно. Каждое сочинение мы прочитали по несколько раз, а некоторые даже разобрали на цитаты», — говорит заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина.

«За каждой представленной работой стоит большой труд детей, их педагогов и родителей. Сочинения — важнейший показатель речевого и личностного развития учащихся. Жюри отметило оригинальность, композиционную стройность текстов и в целом высокий уровень подготовки конкурсантов», — подчеркнула заведующий кафедрой преподавания языков и литературы СИПКРО Ольга Ерофеева.

Самарская область вошла в число 59 субъектов Российской Федерации, юные жители которых заняли призовые места по итогам Всероссийского конкурса сочинений. Заслуженные награды получили 100 учащихся из разных регионов страны, все они набрали более 52 баллов из 60 возможных. Педагоги победителей поощрены благодарностью Министерства просвещения России.

Всероссийский конкурс сочинений проводится с 2015 года с целью возрождения написания сочинения как самостоятельной творческой работы. Он включает в себя федеральный и региональный этапы, а также (по решению органов исполнительной власти субъектов РФ) муниципальный и школьный этапы.

В 2020 году конкурсантам предлагалось написать сочинение в следующих жанрах: рассказ, сказка, письмо, дневник, заочная экскурсия, очерк, репортаж, интервью, слово, эссе, рецензия.

Тематические направления конкурса сочинений меняются ежегодно, отражая важные события культуры, науки, общественной жизни в России и в мире. Участники могли выбрать одно из 11 направлений, в числе которых 290-летие со дня рождения А.В. Суворова, 200-летие открытия Антарктиды, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, десятилетие детства в России.