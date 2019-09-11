Стартовал прием заявок на конкурс «Студент года 2019»

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Заявку можно подать до 30 сентября в молодежном лофте StrelkaHall (Вилоновская, 30). Конкурс позволит студентам проявить себя, показать своидостижения, укрепить партнерские отношения, повысить свои профессиональные и надпрофессиональные компетенции и даст возможность представить регион на Российской национальной премии «Студент Года 2019».Конкурс проводится по 10 номинациям для студентов вузов и ссузов региона.для студентов вузов и ссузов:- Староста года;- Доброволец года;только для студентов вузов:- Студенческий лидер вуза;- Студенческая творческаяличность года вуза;- Спортсмен года вуза;- Интеллект года;только для студентов ссузов:- Студенческий лидер ссуза;- Студенческая творческаяличность года ссуза;- Спортсмен года ссуза;- Молодой профессионал года.Также у студентов вузов и ссузов сохраняется возможность получить «Гран-при» Конкурса. «Гран-при «Студент года 2019» не является самостоятельной номинацией. Для участия в ней участнику Конкурса необходимо сделать отметку в своей заявке, приложить к основному портфолио дополнительный пакет конкурсной документации, одержать победу в одной из номинаций Конкурса и показать достижения из иных сфер, отличных от основной номинации. Уже традиционно награду победителю «Гран-при» вручает Губернатор Самарской области.Участниками Конкурса могут стать студенты возрастом до 25 лет очной формы обучения вузов и ссузов Самарской области и филиалов, находящихся в нашем регионе. Для этого им необходимо подать заявку и портфолио в печатном виде в Молодежный лофт «StrelkaHall» по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, д.30 до 18:00 часов 30 сентября 2019 г.На очном этапе конкурсанты, прошедшие отбор, выступят перед экспертами конкурсной комиссии. Для каждой номинации будут проводиться уникальные задания. Особенностью этого года станет система наставничества. Наставниками станут победители Конкурса прошлых лет, которые являются лидерами своих направлений деятельности. Во время проведения Конкурса наставники будут помогать конкурентам, делиться опытом, отвечать на важные вопросы.«Студент года 2019» проводится в несколько этапов в период с 9 сентября по 10 ноября:Прием заявок на участие в Конкурсе и проведение консультаций строго до 18:00 30 сентября;Проведение очного этапа и определение финалистов Конкурса с 7 по 13 октября;Торжественная церемония награждения лауреатов и победителей Конкурса.Конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года» является одним из самыхпрестижных студенческих конкурсов страны и значимых событий для студентов области. Его главная цель – выявление и поощрение лучших студентов вузов и ссузов за достижения в развитии образования, науки, спорта, культуры, творчества, общественной и волонтерской деятельности. За право стать студентом года с 2012 года уже поборолись около 2200 студентов Самарской области, передает пресс-служба облправительства.