Самарский политех вышел на международный уровень в сфере дополнительного образования

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После успешной реализации программы «Пилотные проекты» в Самарской области, преподаватели Дома научной коллаборации при СамГТУ провели образовательный интенсив для ребят из Беларуси на площадке Минского государственного дворца детей и молодёжи.

В Минске школьников обучали по трём программам: «Программирование роботов», «Оборудование и технологии 3D-печати», «Компьютерная графика и промышленный дизайн». Занятия проходили в течение пяти дней в режиме интенсива. Ребята сами собирали и программировали роботов, моделировали трёхмерные объекты и печатали их на 3D-принтере. Практика помогла школьникам развить навыки работы с современными технологиями. Вместе с тем, они попробовали себя и в техническом творчестве: не только генерировали идеи, но и реализовывали их.

Преподаватель Багдат Тукабайов поделился своими впечатлениями о поездке в Минск: «Я рассказывал об основах дизайна, о способах генерации идей, научил создавать 3D-модели, а потом печатать их. А на финальном занятии ребята уже смогли сделать презентации своих работ».

«Самарский политех активно работает в области международного сотрудничества. Это одно их необходимых условий успешной работы любого современного вуза в мировом образовательном пространстве. Проводя подобные мероприятия как, например, в Минске, мы с одной стороны, презентуем наш университет, рассказываем о наших инновациях, разработках, проектах, с другой – работаем над привлечением иностранных граждан», - рассказал ректор Самарского политеха Дмитрий Быков.

«Пилотные проекты» стали возможны благодаря нацпроекту «Образование», Министерству просвещения РФ и Министерству образования и науки Самарской области, передает пресс-служба СамГТУ.