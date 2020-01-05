Самарская область потеряла за год 3 вуза и 3 173 студентов

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Причем в числе 24 участников еще фигурирует потерявшая аккредитацию высшего учебного заведения в 2018 году академия Наяновой. Окончательно же вышли из рейтинга Тольяттинская консерватория, Самарский институт управления и филиал Российского экономического университета Плеханова.Для сравнения. В мониторинге, опубликованном в 2016 году, фигурировал 41 самарский вуз (включая 17 филиалов), в том числе 26 государственных и муниципальных и 15 частных.Число студентов также сократились — на 3173, и в основном за счет тех, кто учился в негосударственных вузах на платной основе. Если в 2017 мониторинге в Самарской области училось более 100 тысяч человек, то в 2018-м — менее 97 тысяч (включая бакалавриат, специалитет и магистратуры). При этом число обучающихся за бюджетный счет сократилось всего лишь на 186 человек. Доля обучающихся в государственных и муниципальных вузах выросла с 91,3% до 92,8%.Всего в вузах Самарской области в прошлом году училось 2,32% всех студентов России.Фото из открытых источников