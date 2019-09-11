Академия наук сертифицировала базовые школы, но содержат их пока только местные бюджеты
11 сентября 2019 22:07
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Тем временем на средства Самарской области в базовые школы РАН уже поставлены графические станции, лазерные станки, шлемы виртуальной реальности и «иное интерактивное и компьютерное оборудование». Дополнительно также будет профинансирована оплата труда «привлеченных высококвалифицированных специалистов» и «приобретение расходных материалов, инструментов, оборудования и инвентаря».
Передача функций учредителя названных школ с муниципального на региональный уровень не рассматривается, уточнили в ведомстве Виктора Акопьяна. Ранее сообщалось, что базовые школы РАН должны быть переданы субъектам федерации по всех регионах, где они отобраны академией.
В областном правительстве напоминают, что базовые школы РАН — это совместный проект Академии наук и Минпросвещения РФ. Для пилотного этапа проекта на основе федеральных рейтингов отобрано 108 школ из 32 регионов, обладающих значительным научным и образовательным потенциалом. В Самарской области это 1-я и 11-я гимназия, «Самарский лицей информационных технологий» и «Лицей авиационного профиля № 135» в Самаре, а также «Лицей № 57» в Тольятти. Их учащиеся должны будут посещать лекции в Самарском университете имени академика С. П. Королева и под руководством вузовских преподавателей готовить собственные проекты.
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