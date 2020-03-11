В Самаре в Доме научной коллаборации состоялся первый интенсив "Лабораториум"
11 марта 2020 12:53
104
В центре дополнительного образования «Дом научной коллаборации», созданном при непосредственной поддержке главы региона Дмитрия Игоревича Азарова, состоялось первое практическое занятие. Записаться на него могли все желающие, без возрастных ограничений. Занятие, как для детей, так и для взрослых, абсолютно бесплатные.
Напомним, в 2019 году на базе Самарского государственного технического университете в рамках национального проекта «Образование», реализуемого по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина, был открыт Дом научной коллаборации.
Тема первого интенсива – «профессии будущего». Для юных участников преподаватели Дома научной коллаборации подготовили четыре интерактивные площадки. На них ребята смогли познакомиться не только с теорией по 3D-моделированию, робототехнике, виртуальной реальности и пилотированию беспилотных летательных аппаратов, но и собрать первого в своей жизни робота, запустить квадрокоптер, увидеть, как создаются модели на 3D принтере и примерить очки виртуальной реальности.
«Формат мероприятия позволяет участникам получить представление о той или иной сфере максимально подробно, — говорит преподаватель Дома научной коллаборации Екатерина Коропова. — На нашей станции, например, ребята успели ознакомиться и с теорией по 3D-моделированию, и получить практические навыки по созданию объектов с помощью 3D-ручек. На мой взгляд, для интенсива нужна общая концепция. Когда все мастер-классы будут пронизаны одной идеей, это будет смотреться цельно и интересно».
Идея интенсива переплетена с общей концепцией нового центра дополнительного образования детей. Основная задача Дома научной коллаборации - развитие региональной практико-ориентированной образовательной среды. Недаром он создан на базе опорного вуза региона. У школьников Самарской области теперь есть возможность принять участие в научных проектах студентов, которые, вполне возможно, будут внедрены на производстве.
Сейчас в Доме научной коллаборации представлены четыре образовательных проекта:
«Детский университет» – направлен на развитие комплекса дополнительных общеразвивающих программ для детей, обучающихся по программам основанного общего образования.
«Малая академия», где реализуется комплекс дополнительных программ для учащихся учреждений среднего общего и среднего профессионального образования.
«Урок «Технология», способствующий обновлению содержания и техник преподавания школьного предмета «Технология» в соответствии с ФГОС. В рамках этого направления занятия будут проводиться в сетевом формате с использованием инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов университета.
«Педагог К-21» – комплекс дополнительных программ для учителей, формирующих изобретательское, креативное, критическое мышление, навыки проектного управления, командной работы, основ программирования, работу с информационными ресурсами и другие современные компетенции и навыки.
На сегодняшний день занятия в Доме научной коллаборации посещают 500 школьников региона. Занятия проходят на современном оборудование, которое специально закуплено в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».
Интенсивы в Доме научной коллаборации планируют проводить регулярно. По мнению организаторов, они помогут вовлечь максимальное количество детей в техническое творчество. А уже в 2021 году в Самаре будет создан второй Дом научной коллаборации. Он разместиться на базе Самарского университета. До конца 2022-го за счет средств бюджета Самарской области в рамках нацпроекта «Образование», по инициативе Правительства региона и при поддержке Губернатора, будут оборудованы еще 63 мини-технопарка.
За счет федеральных средств, будут созданы два новых стационарных детских технопарка «Кванториум» (в Новокуйбышевске и Сызрани), два мобильных технопарка «Кванториум», два центра цифрового образования детей «IT-куб» (в Самаре и Тольятти).
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
11 марта 2020 15:21
УПЧ в Самарской области организует проведение приема граждан. Социум
3
11 марта 2020 14:28
Участницами конкурса стали 25 сотрудниц различных учреждений исполнения наказаний УФСИН России по Самарской области. Социум
79
11 марта 2020 14:22
Будьте внимательны и осторожны! Социум
65
Здравоохранение
11 марта 2020 14:39
Вызов о начале родов поступил в сургутский центр оказания экстренной медицинской помощи рано утром 9 марта. Здравоохранение
59
11 марта 2020 13:16
Такие меры введут из-за гриппа и ОРВИ. Здравоохранение
103
11 марта 2020 09:38
Зараженные коронавирусом выявлены обнаружены во всех странах Евросоюза. Здравоохранение
141
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
891
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
518
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15437
Туризм
11 марта 2020 13:52
Наблюдать за гостями региона будут через сотовых операторов с помощью Big Data. Туризм
81
10 марта 2020 18:56
Эта ведущая туристическая выставка, представляющая все регионы России, является основной площадкой для бизнес-коммуникаций лидеров туристического рынка. Туризм
306
10 марта 2020 18:23
Можно проголосовать за Самарскую область. Туризм
287
Образование
11 марта 2020 12:53
Сейчас в Доме представлены четыре образовательных проекта. Образование
104
10 марта 2020 11:49
Занятия бесплатные. Образование
242
7 марта 2020 19:46
Среди россиян, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представили свои проекты в сфере туризма, – 24 представителя... Образование
891
Культура
11 марта 2020 14:48
Фестиваль откроется 16 апреля премьерой оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад» в новой постановке лауреата «Золотой маски» Филиппа Разенкова. Культура
59
11 марта 2020 10:02
В эти дни самарцы смогут приобщиться к французской культуре. Культура
142
10 марта 2020 19:08
Для зрителей вход свободный. Культура
352
Мир домашних животных
3 марта 2020 23:43
Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах. Мир домашних животных
82
25 февраля 2020 11:47Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
183
14 февраля 2020 22:56
Приехав к родителям девушки в Сызрань четыре года назад, молодая пара взяла к себе в дом милого маленького котика. Мир домашних животных
216
Мода
7 февраля 2020 15:53Женский трикотаж. Модные платья и рубашки
Очень популярным предметом гардероба для многих женщин являются платье и рубашка. Мода
209
29 января 2020 10:26Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
185
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
205
Видео
8 марта 2020 12:38
Видео глава региона разместил в своем инстаграме. Социум
941
7 марта 2020 09:53
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова. Социум
531
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
863
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
1134
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
3145
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1439
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
865
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
569
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
891
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
903
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1502
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
2001
Мероприятия