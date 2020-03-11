В Самаре в Доме научной коллаборации состоялся первый интенсив "Лабораториум"

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В центре дополнительного образования «Дом научной коллаборации», созданном при непосредственной поддержке главы региона Дмитрия Игоревича Азарова, состоялось первое практическое занятие. Записаться на него могли все желающие, без возрастных ограничений. Занятие, как для детей, так и для взрослых, абсолютно бесплатные.Напомним, в 2019 году на базе Самарского государственного технического университете в рамках национального проекта «Образование», реализуемого по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина, был открыт Дом научной коллаборации.Тема первого интенсива – «профессии будущего». Для юных участников преподаватели Дома научной коллаборации подготовили четыре интерактивные площадки. На них ребята смогли познакомиться не только с теорией по 3D-моделированию, робототехнике, виртуальной реальности и пилотированию беспилотных летательных аппаратов, но и собрать первого в своей жизни робота, запустить квадрокоптер, увидеть, как создаются модели на 3D принтере и примерить очки виртуальной реальности.«Формат мероприятия позволяет участникам получить представление о той или иной сфере максимально подробно, — говорит преподаватель Дома научной коллаборации Екатерина Коропова. — На нашей станции, например, ребята успели ознакомиться и с теорией по 3D-моделированию, и получить практические навыки по созданию объектов с помощью 3D-ручек. На мой взгляд, для интенсива нужна общая концепция. Когда все мастер-классы будут пронизаны одной идеей, это будет смотреться цельно и интересно».Идея интенсива переплетена с общей концепцией нового центра дополнительного образования детей. Основная задача Дома научной коллаборации - развитие региональной практико-ориентированной образовательной среды. Недаром он создан на базе опорного вуза региона. У школьников Самарской области теперь есть возможность принять участие в научных проектах студентов, которые, вполне возможно, будут внедрены на производстве.Сейчас в Доме научной коллаборации представлены четыре образовательных проекта:«Детский университет» – направлен на развитие комплекса дополнительных общеразвивающих программ для детей, обучающихся по программам основанного общего образования.«Малая академия», где реализуется комплекс дополнительных программ для учащихся учреждений среднего общего и среднего профессионального образования.«Урок «Технология», способствующий обновлению содержания и техник преподавания школьного предмета «Технология» в соответствии с ФГОС. В рамках этого направления занятия будут проводиться в сетевом формате с использованием инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов университета.«Педагог К-21» – комплекс дополнительных программ для учителей, формирующих изобретательское, креативное, критическое мышление, навыки проектного управления, командной работы, основ программирования, работу с информационными ресурсами и другие современные компетенции и навыки.На сегодняшний день занятия в Доме научной коллаборации посещают 500 школьников региона. Занятия проходят на современном оборудование, которое специально закуплено в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».Интенсивы в Доме научной коллаборации планируют проводить регулярно. По мнению организаторов, они помогут вовлечь максимальное количество детей в техническое творчество. А уже в 2021 году в Самаре будет создан второй Дом научной коллаборации. Он разместиться на базе Самарского университета. До конца 2022-го за счет средств бюджета Самарской области в рамках нацпроекта «Образование», по инициативе Правительства региона и при поддержке Губернатора, будут оборудованы еще 63 мини-технопарка.За счет федеральных средств, будут созданы два новых стационарных детских технопарка «Кванториум» (в Новокуйбышевске и Сызрани), два мобильных технопарка «Кванториум», два центра цифрового образования детей «IT-куб» (в Самаре и Тольятти).