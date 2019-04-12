Молодые ученые Самарского университета приглашают всех желающих принять участие в Тотальном диктанте

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13 апреля в 15.00 на площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (ул. Лукачева, 45, корпус №5) состоится Тотальный диктант. Участие в этой образовательной акции может принять любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте www.totaldict.ru и прийти на одну из площадок Тотального диктанта в Самаре.Текст диктанта в этом году специально для всероссийской акции написал российский писатель Павел Басинский. Для участников диктанта в Самарском университете его прочитает врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.Молодые ученые Самарского университета записали видео, в котором приглашают всех желающих принять участие в Тотальном диктанте. Видео можно скачать по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1jHHIeVq8YTCAA_oJTwUaApTGH9_3BxF8/view16+