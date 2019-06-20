Выпускники самарских школ отправились на Кремлевский бал

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В среду, 19 июня, с самарского железнодорожного вокзала на главный выпускной страны – Кремлевский бал, отправились 92 выпускника региональных школ, достигших особых успехов в учебе и претендующих на медаль. Большая часть ребят – из многодетных семей, а также из семей, нуждающихся в социальной поддержке. Проводить ребят на бал приехал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Для этого он первым рейсом вернулся из Москвы, где принимал участие в III Форуме социальных инноваций регионов:«Очень к вам торопился, буквально с самолета приехал сюда, чтобы успеть вас проводить в столицу нашей родины, в Москву. Приехал оттуда, все проверил — вас ждут. Ждут на очень важном событии. Вы своим талантом, своим усердием заслужили этот праздник -главный выпускной страны, — обратился к выпускникам Дмитрий Азаров. — Вы прошли очень важный этап — обучение в школе, справились на отлично и имеете право на короткий отпуск. Потому что впереди у вас новые задачи: нужно мобилизоваться, вы вступаете во взрослую жизнь».Всего в этом году в Самарской области более 13 000 выпускников. Из них 2 020 ребят претендуют на медали «За успехи в учении». Результаты ЕГЭ получены еще не по всем предметам, но уже известно, что у самарских выпускников — 66 стобалльных результатов по истории, химии, математике, литературе.«Вы успешны. Этот успех не пришел сам по себе. Конечно, это благодаря заботе и вниманию ваших замечательных родителей, мам и пап, бабушек и дедушек. Благодаря мудрости ваших наставников, учителей. Я очень надеюсь, что благодарность к этим людям учителям вы сохраните на всю жизнь», — отметил Глава региона.Провожая ребят на Кремлевский бал, Дмитрий Азаров пожелал юным самарцам набраться сил перед поступлениями в вузы и подчеркнул, что их всегда ждут на родной земле:«Мы сегодня отправляем вас в Москву, но не надолго, ждем вас здесь, на родной земле. Вы нужны Самарской области, каждый из вас. Нужны своим талантом, своей энергией, своими новыми идеями, — отметил Губернатор. — Совсем скоро вы продолжите образование, и повзрослев, сможете предложить свои идеи развития региона, родного города или поселка. Я уверен, вы сможете предложить новые технологии в сфере производства, здравоохранении, спасении жизней людей, и многих других сферах, в которых вы продолжите свой жизненный путь. А возможностей у вас для этого очень много. Россия — страна возможностей. Для каждого из вас открытых все пути».На память юные самарцы вручили Дмитрию Азарову ленточку выпускника со своими автографами. Глава региона отметил, что обязательно сохранит этот подарок.В Москве лучшие выпускники проведут несколько дней. За это время ребята познакомятся с городом, а также посетят Кремлевский бал, на котором выступят звезды российской эстрады. Праздничный вечер завершит дискотека на Красной площади, сообщает пресс-служба облправительства.