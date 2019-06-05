В школе в Крутых Ключах в Самаре введут нелинейное расписание из-за перегруженности
5 июня 2019 12:42
111
На днях в Самаре депутаты Губернской Думы, представители региональных министерств, районных администраций и т.д. посетили школу №7, расположенную в Крутых Ключах.
В ходе мероприятия директор школы Галина Путинцева сообщила, что проектная мощность здания составляет 1360 учебных мест, но сейчас в учреждении учатся 2923 школьника, из которых 532 - первоклассники.
"По прогнозам общая численность детей в 2019-2020 учебном году составит уже 3439 учащихся (119 классов). Если до этого школа работала в две смены, то в следующем учебном году планируется введение нелинейной модели расписания уроков, в рамках которой для каждого класса будет определяться отдельное время начала занятий", - сообщает пресс-служба Думы.
Чтобы разгрузить школу, рассматривается вариант перевода части ее учеников в Образовательный центр (школа №1). Сейчас он размещается в пос. Смышляевка, проектная вместимость здания - 1360 человек, но туда ходят только 962 ребенка. А в сентябре текущего года планируется открыть второй корпус этой школы - "Кошелев-Проект Образовательная школа А-17/3", также вместимостью 1360 человек.
"Корпуса и оснащенность образовательных учреждений идентичная: светлые, широкие рекреации, просторные классы, современные спортивные и актовые залы, бассейны. Здания видны друг другу буквально из окон. Однако есть одно существенное затруднение. Школы территориально находятся в разных муниципальных образованиях, автомобильная дорога между которыми пересекает железнодорожные пути. Железнодорожный переезд на 179 км перегона Козелковская-Водинская, находящийся между школой №7 и Образовательным центром в п.г.т. Смышляевка, официально не узаконен, не оборудован устройством заграждения переезда и средствами фото-видеофиксации. Соответственно, проезд для школьных автобусов здесь запрещен", - отмечается в сообщении.
По словам заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Сергея Блохина, на данной железнодорожной ветке большой трафик. В будущем планируется построить там три путепровода (каждый - более чем за 1 млрд рублей), в том числе один на участке в районе перегона, пишет Самру.ру.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий