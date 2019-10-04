В Самарском государственном аграрном университете состоится открытие специализированной лаборатории

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7 октября в Самарском государственном аграрном университете на базе учебного электроэнергетического полигона на инженерном факультете состоится открытие специализированной лаборатории с применением электрооборудования производства «Электрощит Самара».Оборудование Электрощит Самара было предоставлено университету на безвозмездной основе в рамках работы предприятия с образовательными учреждениями. Компания предоставила свое рабочее оборудование для оснащения полигона: комплектное распределительное устройство КРУ-СЭЩ-70, пункт секционирования ПС-10, комплектную трансформаторную подстанцию КТП-СЭЩ 10/0,4 кВ, трансформаторы тока ТОЛ-10, ТОЛ-35, трансформатор напряжения ЗНОЛ-35, вакуумный выключатель ВВЕ-СЭЩ-10 и другое оборудование.Полученное оборудование будет использоваться при проведении практических занятий по таким дисциплинам, как «Электроснабжение», «Электрические станции и подстанции», «Электрические сети и системы» для обучающихся профиля «Электрооборудование и электротехнологии» на инженерном факультете университета. Данный профиль является востребованным при выборе направления учебы выпускниками школ, а также обучающихся заочной формы, многие из которых работают с действующим электрооборудованием, в том числе и с продукцией компании «Электрощит-Самара».Оборудование будет установлено на открытом не так давно учебном электроэнергетическом полигоне при кафедре «Электрификация и автоматизация АПК», руководит которой кандидат наук, доцент Машков Сергей Владимирович.«В ближайшей перспективе планируем открыть курсы повышения квалификации для работающих специалистов предприятий – говорит Сергей Машков. Для этого ведется подготовка хорошей материальной базы электроэнергетического полигона, и большой вклад в его оснащение внесет компания Электрощит Самара. На сегодняшний момент произведен ремонт помещения под специализированную учебную лабораторию, выполнена расстановка прибывшего оборудования. 7 октября состоится торжественное открытие лаборатории».