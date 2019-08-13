Стартовала регистрация на всероссийскую образовательную акцию «Тотальный ЕГЭ»

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Впервые всероссийская образовательная акция «Тотальный ЕГЭ» состоится в день знаний - 1 сентября 2019 года. Акция пройдет в 18 городах: Москве, Одинцово, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Мурманске, Сургуте, Владимире, Назрани, Тольятти, Краснодаре, Владикавказе, Ярославле, Ростове, Махачкале, Воронеже, Грозном - а также онлайн по всей России.Участников ждет «настоящий» ЕГЭ с соблюдением формальной процедуры проведения (реальные бланки и КИМы, паспорт, черная гелиевая ручка, длительность). В формате онлайн участников акции ждет упрощенный вариант экзамена.Цель «Тотального ЕГЭ»:познакомить всех желающих с форматом экзамена;узнать, как выставляются баллы за разные задания;проверить свои знания школьных предметов;узнать, что чувствует ребенок во время экзамена;посоревноваться с детьми, кто из вас лучше знает школьную программу;провести день знаний полезно и увлекательно.Весь август на сайте проекта будет проходить подготовка к «Тотальному ЕГЭ»: каждый день новые полезные материалы и видео для подготовки, рекомендации для родителей, школьников, учителей и всех желающих познакомиться с ЕГЭ поближе.14 сентября на сайте будут подведены итоги образовательной акции «Тотальный ЕГЭ» и озвучены имена 100-балльников!Акция реализуется образовательной компанией MAXIMUM Education совместно с федеральной образовательной выставкой «Навигатор Поступления». Благотворительный партнер акции: фонд «Арифметика добра».