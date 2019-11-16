На 5-й просеке в Самаре вместо одной школы хотят построить две
16 ноября 2019 12:47
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На месте бывшей базы отдыха "Экономист" на 5-й просеке построят два корпуса школы, способных принять 1,5 тыс. учеников. Об этом в Twitter сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
Напомним, в октябре площадка официально перешла в собственность Самары. Строительство планировали начать во 2-3 квартале 2020 года. Однако затем из-за сложного рельефа местности и близости к охранной зоне объекта культурного наследия "Дача купца Головкина" власти задумались об изменении проекта и строительстве школы уже не на 1,5 тыс. мест, а на 600. Предполагалось, что образовательное учреждение будет работать в две смены и таким образом сможет принять 1,2 тыс. учеников, пишет Волга Ньюс.
"Минстрой Самарской области завершил повторные расчёты. Участок на 5-й просеке, несмотря на сложность рельефа, позволяет построить вторую школу на 900 мест в стык с первой на 600. Считаю, это оптимальным вариантом. Готов добиваться дополнительного финансирования в рамках нацпроекта "Образование", — написал Александр Хинштейн в соцсети.
Фото pixabay.com
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