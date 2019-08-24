Франко-немецкий сити-квест пройдет в Самаре

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Альянс Франсез и Центр немецкого языка приглашают взрослых и детей от 12 лет на традиционный франко-немецкий сити-квест по центру Самары!Квест пройдет 31 августа с 11 до 14 часов.Напомним правила игры:Цель: правильно ответить на все вопросы или выполнить задания, посетив определенные места в исторической части города за максимально короткое время.Ход игры: все участники квеста будут разделены на команды, которые получат маршрутные листы. Команда будет состоять максимум из 8 человек. Три победивших команды будут награждены призами.Участие бесплатное!Для участия необходимо зарегистрироваться до 29 августа (16ч), сообщает Альянс Франсез Самара.