Итоги работ в рамках Нацпроекта на объектах СамРЭК в Самарской области

117

Предприятия группы компаний «СамРЭК» эксплуатируют объекты, на которых в 2019 году началась реализация мероприятий в рамках национального проекта «Экология». Генеральный директор АО «СамРЭК»подвёл итоги работ по состоянию на декабрь 2019 года.1. Региональный проект «Оздоровление Волги».- Реконструкция (расширение) канализационных очистных сооружений (КОС) г.о.Жигулевск, ул. Морквашинская. Ведутся работы по реконструкции первичных и вторичных отстойников по 2 шт, иловых полей в кол-ве 4 шт., по дренажным системам. Монтируется наружноое электроосвещение.- Проведение реконструкции КОС с. Богатырь г.о. Жигулевск. Произведен демонтаж в полном объеме. Выполнен фундамент под модульные КОС.2. Региональный проект «Чистая вода».- Работы по реконструкции водозабора, НФС и водопровода в п. Глушицкий и п. Пензено муниципального района Большечерниговский Самарской области. Выполнена укладка наружных водопроводных сетей п. Глушицкий – 3,3 км. Возведены фундаменты под станцию очистки воды.- Водоснабжение с. Калиновка муниципального района Сергиевский. В полном объеме выполнены работы по устройству фундаментов и стен и перекрытий насосной станции, устройству фундаментов под 3 водонапорные башни, размещен заказ металлоконструкций башен. Проложено 6,5 км. водонапорных сетей. Ведется строительство линии электроснабжения.Напомним, Президент РФ В.В. Путин особое внимание уделяет Национальным проектам.