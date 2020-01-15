Итоги работ в рамках Нацпроекта на объектах СамРЭК в Самарской области
15 января 2020 09:47
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Предприятия группы компаний «СамРЭК» эксплуатируют объекты, на которых в 2019 году началась реализация мероприятий в рамках национального проекта «Экология». Генеральный директор АО «СамРЭК» А. В. Гадалин подвёл итоги работ по состоянию на декабрь 2019 года.
1. Региональный проект «Оздоровление Волги».
- Реконструкция (расширение) канализационных очистных сооружений (КОС) г.о.Жигулевск, ул. Морквашинская. Ведутся работы по реконструкции первичных и вторичных отстойников по 2 шт, иловых полей в кол-ве 4 шт., по дренажным системам. Монтируется наружноое электроосвещение.
- Проведение реконструкции КОС с. Богатырь г.о. Жигулевск. Произведен демонтаж в полном объеме. Выполнен фундамент под модульные КОС.
2. Региональный проект «Чистая вода».
- Работы по реконструкции водозабора, НФС и водопровода в п. Глушицкий и п. Пензено муниципального района Большечерниговский Самарской области. Выполнена укладка наружных водопроводных сетей п. Глушицкий – 3,3 км. Возведены фундаменты под станцию очистки воды.
- Водоснабжение с. Калиновка муниципального района Сергиевский. В полном объеме выполнены работы по устройству фундаментов и стен и перекрытий насосной станции, устройству фундаментов под 3 водонапорные башни, размещен заказ металлоконструкций башен. Проложено 6,5 км. водонапорных сетей. Ведется строительство линии электроснабжения.
Напомним, Президент РФ В.В. Путин особое внимание уделяет Национальным проектам.
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