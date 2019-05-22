Сумма недоплаченных «Тольяттиазотом» налогов превысила 3 миллиарда рублей
22 мая 2019 11:41
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21 мая 2019 года в Арбитражном суде Самарской области ПАО «Тольяттиазот» в очередной раз проиграло дело по иску Федеральной налоговой службы о задолженности по налогу на прибыль организаций в сумме 528,3 млн рублей – 380,5 руб. налогов и пени в сумме 147,8 млн рублей. На этот раз за 2013-й год.
Итого сумма недоплаченных «Тольяттиазотом» налогов превысила астрономические 3 миллиарда рублей.
Ранее, 12 декабря 2018 года А рбитражный суд Самарской области вынес окончательное решение о взыскании с ПАО «Тольяттиазот» налоговой задолженности за 2012 – 2013 гг. в размере 816 миллионов рублей.
Кроме того, в законную силу вступили и другие ранее принятые решения Арбитражного суда. В частности, согласно решению от 6 сентября 2018 г., за 2012 год «Тольяттиазот» обязан доплатить 42,7 млн руб. налоговой задолженности за реализацию аммиака, согласно решению от 11 сентября 2018 г.– еще 23 млн руб. налогов с реализации карбамида.
И это далеко не первые проблемы тольяттинского химкомбината с налоговыми органами. за 2009 г. налоговики доначислили ТОАЗу 461 млн руб. вместе со штрафами и пенями, за 2010 г. – 525 млн руб. , за 2011 г. – 617 млн руб.
При этом все судебные инстанции вплоть до Верховного суда РФ подтвердили законность и обоснованность претензий надзорного ведомства по каждому из трёх эпизодов. Проделанная Федеральной налоговой службой работа позволила суду установить, что «ТОАЗ» и швейцарский офшор Nitrochem Distribution AG, с которым завод связан эксклюзивным соглашением на поставку продукции до 2021 г., являются взаимозависимыми лицами, так как швейцарский бизнесмен Андреас Циви, который является крупным акционером ТОАЗа, контролирует 100% акций Nitrochem через свою компанию Ameropa AG.
В очередной раз установлен это преюдициальный факт, который повторно доказывать не нужно, как для налоговых дел в Самарском арбитраже, так и для уголовного дела о хищении продукции ТОАЗа на 86 млрд руб., которое сейчас рассматривает Комсомольский районный суд Тольятти.
Ранее показания по уголовному делу давал заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ) Игорь Матвеев. Специалист в сфере ценообразования подтвердил, что цены «ТОАЗа» на аммиак и карбамид за период с 2008 по 2011 год были ниже среднерыночных более чем на 20%. Поскольку судом установлено, что сделки между «ТОАЗом» и Nitrochem Distribution AG были контролируемыми, то очевидно, что цены занижались специально, и Nitrochem благодаря этому продавал продукцию «ТОАЗа» на мировом рынке по рыночным ценам, а разницу, которая выводилась из-под налогообложения в России, распределяли между собой обвиняемые по этому уголовному делу, которые сейчас скрываются в Европе и США.
Очередное решение Арбитражного суда Самарской области делает всё более вероятным возбуждение нового уголовного дела по хищениям в 2012-2013 годам, а также возвращение украденных денег обратно на предприятие и в региональный и федеральный бюджеты в виде миллиардов рублей налоговых платежей, пишет TLTgorod.
Фото pixabay.com
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