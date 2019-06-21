Самарские энергетики провели рейд по выявлению любителей рыбной ловли в охранных зонах ЛЭП

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«Самарские сети» провели рейд по охранным зонам воздушных линий электропередачи, находящимся около водоемов. Основной целью мероприятия стало выявление любителей рыбной ловли, пренебрегающих правилами электробезопасности и риском для собственной жизнью ради хорошего улова.Профилактические рейды прошли в нескольких районах области по местам пересечения ЛЭП с озерами и реками и местам, где ЛЭП расположены вдоль береговых линий водоемов. В частности, энергетики прошли по берегу реки Самара, проверили водоемы в Волжском, Борском, Кинель-Черкасском и Кинельском районах, а также в районе г.о. Новокуйбышевск, с. Домашкино и проч.Несмотря на наличие информационных плакатов и предупреждающих знаков о запрете рыбной ловли вблизи линий электропередачи, практически в каждом месте энергетики увидели рыбаков. Предупреждающие знаки о запрете рыбной ловли под ЛЭП видны с дороги и около озера в селе Дубовый Умет. Впереди – вереница опор ЛЭП и проводов, переходящих с противоположного берега. Сегодня энергетики и здесь встретили рыболовов. «Всю жизнь здесь ловлю рыбу», «меня же не ударит током», «я аккуратно»,- основные доводы, услышанные энергетиками от рыбаков. Многие из них даже не понимали, насколько опасно для жизни ловить рыбу в охранной зоне высоковольтных линий.Энергетики напомнили любителям рыбной ловли, что рисковать собственной жизнью ради хорошего улова не стоит. Расстояние от земли до проводов линии электропередачи составляет более 6 метров, а длина удочки доходит до 8 метров. Поэтому чрезвычайно опасно ловить рыбу, находясь вблизи линий электропередачи. О том, что необходимо предварительно складывать удилища во избежание случайного прикосновения к проводам или приближения удилища на недопустимо близкое расстояние менее 1,5 метров для воздушных линий электропередачи напряжением до 110 кВ, знали немногие. Да и на свои удилища, где размещены знаки о запрете рыбной ловли вблизи ЛЭП и в грозу, внимание обращают не все.Энергетики в очередной раз предупреждают: рыбалка под ЛЭП запрещена! Несоблюдение элементарных правил безопасного поведения вблизи водоемов, где проходят воздушные линии электропередачи, может привести к летальному исходу.